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Черногория выдаст России экс-менеджера банка, обвиняемого в хищениях

Сергея Ипатова обвиняют в том, что он намеренно вносил в базу данных Арксбанка меньшие суммы вкладов, чем приносили клиенты, а разницу присваивал. Ущерб банку оценили в 35 млрд руб. В 2016 году у Арксбанка отозвали лицензию
Фото: Marcus Brandt / DPA / ТАСС
Фото: Marcus Brandt / DPA / ТАСС

Черногория дала согласие экстрадировать в Россию бывшего начальника управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий банка «Агентство расчетно-кредитная система» (Арксбанк) Сергея Ипатова, сообщает генпрокуратура.

В отношении Ипатова в России расследуется уголовное дело о мошенничестве, заведенное по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Его обвиняют в хищении 35 млрд руб.

Следствие полагает, что преступные действия совершались с апреля 2014 года по июль 2016 года, когда Ипатов с сообщниками вносил недостоверные сведения в электронные базы учета вкладчиков о размерах их вкладов, говорится в сообщении прокуратуры.

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Фото:Brent Lewin / Getty Images

Представитель МВД России Ирина Волк подтвердила ТАСС сведения об экстрадиции. Она также пояснила, что Ипатов умышленно занижал размеры вкладов физлиц, которые они вносили на банковские счета, а разницу между реальными и фактическими суммами присваивал.

В феврале 2018 года банкира объявили в международный розыск, так как он скрылся за границей. В феврале 2021 года его задержали в Черногории, после чего Генпрокуратура направила запрос об экстрадиции.

Арксбанк был основан в 1992 году, а в июле 2016 года ЦБ выпустил приказ об отзыве у него лицензии «в связи с неисполнением кредитной организацией <...> федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России <...>». В октябре того же года было объявлено о банкротстве Арксбанка.

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