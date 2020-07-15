СМИ сообщили о смерти последнего генсека Компартии Чехословакии

Последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии Милош Якеш скончался на 98-м году жизни, сообщает CNN Prima News со ссылкой на два источника.

Его похороны прошли в одном из крематориев Праги без участия общественности, передал телеканал.

Якеш занимал пост генсека с декабря 1987 года по ноябрь 1989 года.

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