Общество , 15 июл, 00:51
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СМИ сообщили о смерти последнего генсека Компартии Чехословакии
Последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии Милош Якеш скончался на 98-м году жизни, сообщает CNN Prima News со ссылкой на два источника.
Его похороны прошли в одном из крематориев Праги без участия общественности, передал телеканал.
Якеш занимал пост генсека с декабря 1987 года по ноябрь 1989 года.
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