В Чехии завели уголовные дела против лидеров ЧССР

Речь идет о бывшем генсеке Компартии Чехословакии, бывшем премьер-министре социалистической республики и экс-министре внутренних дел. Им вменяют злоупотребление полномочий во время событий 1976 — 1989 годов на границе

Чешские правоохранительные органы начали уголовное преследование бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша, бывшего премьер-министра социалистической республики Любомира Штроугала, а также бывшего министра внутренних дел Вратислава Вайнера, сообщает «Чешское радио» со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.

Им вменяют злоупотребление полномочиями в связи с применением пограничниками огнестрельного оружия на чехословацкой границе. По версии обвинения, из-за бездействия трех чиновников, с марта 1976 года до конца 1989 года, девять человек, которые пытались пересечь чехословацкую границу, были застрелены и, по меньшей мере, еще семь человек получили ранения.

«Они были в курсе того, что на государственной границе Чехословацкой социалистической республики, происходит использование огнестрельного оружия со стороны военнослужащих, пограничников против лиц, которые пытаются незаконно пересечь государственную границу для того, чтобы оставить Чехословацкую социалистическую республику. Несмотря на это со своей позиции лидеры Чехословацкой социалистической республики не приняли никаких мер, которые бы предотвратили использование огнестрельного оружия», — заявил Лелек.

Сообщается также, что уголовное преследование стало возможным благодаря недавно найденным архивным материалам. Все трое мужчин остаются на свободе. В случае доказательства вины им грозит от двух до десяти лет лишения свободы.