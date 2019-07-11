Летевший из Санкт-Петербурга в Грецию самолет столкнулся с птицей

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Санкт-Петербург — Корфу (Керкира), столкнулся с птицей. Лайнер успешно приземлился на острове, однако после осмотра специалисты решили, что он не пригоден для совершения обратного рейса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Резервный самолет, как отметили в компании, направили из московского аэропорта Внуково. «Согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании пассажирам было предоставлено горячее питание и напитки», — добавили в «России».

По данным «Фонтанки», жители Санкт-Петербурга, которые после отдыха на Корфу должны были вернуться домой, застряли в греческом аэропорту в результате сложившейся ситуации. Как заявили изданию пассажиры задержанного рейса, они должны были вылететь в Петербург утром 11 июля. По данным издания, из транзитной зоны их выпустили только для покупки еды и воды. Русскоговорящих представителей перевозчика в зале нет.