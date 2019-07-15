Минтруд назвал некорректными данные о новом выходном для диспансеризации

Некоторые россияне редко проходят диспансеризацию, у них формируются тяжелые формы заболевания, считает министерство. Рабочие старше 40 лет должны иметь право вместо работы пройти ее, но выходным такой день считать нельзя

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Министерство труда и социальной защиты России подтвердило подготовку законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс, которым предлагается дать право работникам в возрасте 40 лет и старше один день в году вместо работы проходить диспансеризацию. Влиять на заработную плату такое освобождение не должно. Документ есть в распоряжении РБК.

В пресс-службе Минтруда отметили, что речь идет не о дополнительном выходном, а именно о специальном дне для медосмотра: «Также обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной».

В пояснительной записке министерство объяснило, что работодатели недостаточно заинтересованы в сохранении здоровья работников, в том числе в прохождении ими профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. «Часть граждан не проходит диспансеризацию более трех лет, что зачастую приводит к формированию тяжелых форм заболевания», — говорится в документе.

Ранее о подготовке законопроекта сообщала «Российская газета» с заголовком «Россиянам готовят дополнительный выходной». Это издание указывало, что тему специального дня для диспансеризации Минтруд обсуждал с другими ведомствами, работодателями и профсоюзами.

5 июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019–2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, ее пройдут 62 млн россиян. В 2018 году, добавила она, этот показатель составил 21 млн.

В числе утвержденных по итогам майского указа президента Владимира Путина нацпроектов есть комплекс мер по улучшению здравоохранения. Как указывала министр здравоохранения Вероника Скворцова, одной из целей нацпроекта «Здравоохранение» является увеличение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет. Всего на реализацию комплекса мер в этой сфере власти потратят в ближайшие шесть лет 1,36 трлн руб.