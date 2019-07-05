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Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
Проверка состояния здоровья взрослого населения будет проведена в течение 2019-2020 годов. Министерствам поручено провести информационную кампанию
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Контроль за проведением диспансеризации поручен Росздравнадзору, Федеральному и территориальному фондам обязательного медицинского страхования, а также страховым медицинскими организациям.

Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минспорт, Минтранс и Минтруд должны провести информационную кампанию для населения.

С начала 2019 года работающие россияне могут раз в три года взять дополнительный день оплачиваемого отпуска на прохождение диспансеризации Граждане предпенсионного возраста могут взять два дня каждый год.

С мая начали действовать новые правила прохождения профилактических медосмотров, которые коснулись прежде всего людей старше 40 лет: они смогут проходить диспансеризацию ежегодно.

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Минтруд предложит закрепить за россиянами право на день диспансеризации


В ноябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила гарантировать оплачиваемые отпуска для диспансеризации всем россиянам любого возраста. Минтруд подготовил поправки, согласно которым дополнительный оплачиваемый выходной, который предоставляется основной массе работников раз в три года, может стать ежегодным для работников от 40 лет.

В числе утвержденных по итогам майского указа президента Владимира Путина нацпроектов, которые были утверждены в прошлом году, есть комплекс мер по улучшению здравоохранения. Как указывала министр здравоохранения Вероника Скворцова, одной из целей нацпроекта «Здравоохранение» является увеличение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет. Всего на реализацию комплекса мер в этой сфере власти потратят в ближайшие шесть лет 1,36 трлн руб.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Дмитрий Медведев, диспансеризация, здоровье
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