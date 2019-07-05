Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

Проверка состояния здоровья взрослого населения будет проведена в течение 2019-2020 годов. Министерствам поручено провести информационную кампанию

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В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Контроль за проведением диспансеризации поручен Росздравнадзору, Федеральному и территориальному фондам обязательного медицинского страхования, а также страховым медицинскими организациям.

Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минспорт, Минтранс и Минтруд должны провести информационную кампанию для населения.

С начала 2019 года работающие россияне могут раз в три года взять дополнительный день оплачиваемого отпуска на прохождение диспансеризации Граждане предпенсионного возраста могут взять два дня каждый год.

С мая начали действовать новые правила прохождения профилактических медосмотров, которые коснулись прежде всего людей старше 40 лет: они смогут проходить диспансеризацию ежегодно.