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Любого директора любого музея в России «могут уволить без всяких разговоров и без всяких прав на защиту», рассказал в интервью телеканалу РБК директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его словам, это связано с тем, что у каждого директора свои сроки контрактов, и «ничего экстраординарного не произошло». Одна из ключевых проблем в российской культуре — что «нужно воспитать срочно молодых людей, которые должны все взять в свои руки и справиться с той ситуацией, которая сейчас существует».

Об этом, отменяют ли культуру в разных странах и возвращении музейных ценностей церкви — в полном видеоинтервью.