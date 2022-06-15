Беглов и Пушилин открыли форум ПМЭФ выстрелом из Петропавловки. Видео

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Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97
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Вторичный рынок рухнул на 30%: какие машины еще покупают
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Робот Дуняша и говорящая сода: чем ПМЭФ встречает гостей. Фоторепортаж
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ПМЭФ-2022
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