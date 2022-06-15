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Общество ,  
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СК изучит обращение белгородцев о разрушении городской троллейбусной сети

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства рассмотреть обращение белгородцев дать оценку действиям должностных лиц, которые ликвидируют троллейбусную транспортную сеть. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

«Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России рассмотреть обращение граждан из города Белгорода, которые просят главу ведомства дать оценку действиям должностных лиц администрации областного центра, которые ликвидируют троллейбусную транспортную сеть», — сказано в сообщении.

Глава ведомства поручил следователям изучить доводы инициативной группы и при наличии оснований организовать процессуальную проверку.

РБК обратился за комментариями к мэру Белгорода Антону Иванову и его официальному представителю.

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Сотрудники троллейбусного депо Белгорода 14 июня обратились к генпрокурору с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации города из-за «разрушений троллейбусов».

«Мы, жители Белгорода, открыто, коллективно и официально обращаемся к генеральному прокурору России Краснову Игорю Викторовичу и к председателю Следственного комитета России Бастрыкину Александру Ивановичу с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Администрации города Белгорода и Правительства Белгородской области, которые разрушают наш город, наносят колосcальный ущерб нашим законным интересам, интересам наших детей и пожилых родителей», — заявили активисты.

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О том, что в Белгороде с 1 июля перестанут курсировать троллейбусы стало известно в начале июня. Директор Единой транспортной компании (ЕТК) Белгорода Александр Дударенко ранее говорил, что троллейбусы в Белгороде изношены на 95%, а только на реновацию контактной сети необходимо больше 1,5 млрд руб.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, причина отказа от троллейбусов — изношенность техники и отсутствие финансирования на ее восстановление. «Там вопрос не только смены парка — все пришло в упадок. Идет речь об инвестициях в размере 10 млрд рублей. У нас такой возможности нет. Ситуация запущена, процесс уже практически необратим», — отмечал он.

Теги
Александр Бастрыкин Белгород троллейбус СК

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