Власти Мурманской области отменили карантин на стройке верфи НОВАТЭКа

Большинство зараженных COVID-19 в Белокаменке — 2088 из 2292 — уже выздоровели. По словам Чибиса, переломить ситуацию помогло развертывание в поселке полевого аэромобильного госпиталя МЧС, за время работы которого, по данным оперативного штаба, были обследованы 1679 пациентов (в том числе и сотрудников МЧС) и выявлены 504 человека с пневмонией.

15 июня Чибис вручил сотрудникам МЧС, работавшим в госпитале, благодарственные письма, отметив, что те прибыли в Белокаменку на две недели, а в итоге добровольно остались там на два месяца.

Говоря о пациентах аэромобильного госпиталя, главный врач отряда «Центроспас» Игорь Якиревич сказал, что это был «в прямом смысле слова интернационал».

«Там и сербы, и турки, и норвежцы, и финны. Кто-то говорит по-русски, кто-то нет. В первую очередь они были благодарны, что Российская Федерация — это же граждане других стран — организовала эту работу в шаговой доступности, в пустом поле и было тепло, светло», — сказал Якиревич.

Сотрудникам же госпиталя предстоит провести «отпуск» в самоизоляции. «Сейчас мы прилетаем, въезжаем на территорию отряда, выдается каждому постановление, и на двухнедельный карантин. Все на двухнедельном карантине сидят строго дома, вот вам и отпуск. А потом работа», — рассказал Якиревич.

За последние сутки в Мурманской области выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19, общее число заражений превысило 4 тыс., с начала эпидемии в регионе умерли 7 человек.

В связи со спадом числа вновь выявляемых заражений в Мурманской области смягчены ограничения, введенные для борьбы с инфекцией. В частности, открыты магазины и предприятия сферы услуг, разрешены прогулки, однако при этом сохранен масочный режим в общественных местах и транспорте.