Власти Мурманской области отменили карантин на стройке верфи НОВАТЭКа
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о снятии режима карантина, введенного ранее в вахтовом поселке Белокаменка, ставшем крупнейшим очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
«Мы снимаем режим карантина с площадки в Белокаменке. Была проведена сложнейшая спецоперация по ликвидации очага распространения коронавируса на этой территории, и сейчас мы констатируем, что она прошла успешно», — сказал Чибис (цитата по сообщению пресс-службы администрации региона).
При этом въезд на территорию Белокаменки пока остается ограниченным.
В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в Мурманской области РБК сообщили, что всего на стройплощадке в Белокаменке, где подрядчик НОВАТЭКа, компания «Велесстрой», строит верфь для крупнотоннажных морских сооружений, было выявлено 2292 зараженных (при общем числе жителей лагеря — более 9 тыс. человек). Для сравнения, во всей остальной Мурманской области — только 1719.