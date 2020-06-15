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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки умерли 143 заразившихся коронавирусом

Всего в стране умер 7091 заболевший COVID-19. По числу смертей среди заразившихся Россия занимает 13-е место в мире, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. По числу случаев заболевания — на третьем, после США и Бразилии
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

За последние сутки в России скончались 143 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания достигло 7091.

Число заразившихся коронавирусом в России за день выросло на 8,2 тыс. человек. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 выявили у 537,2 тыс. человек. Из них 284,5 тыс. уже выздоровели, в том числе за последние сутки 4,4 тыс. человек.

По числу смертей от заболевания Россия находится на 13-м месте в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, по количеству случаев заражения коронавирусом — на третьем. Больше инфицированных зарегистрировано только в Бразилии (867,6 тыс.) и США (2,09 млн).

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Накануне, 14 июня, президент Владимир Путин сообщил, что Россия выходит из пандемии коронавируса «уверенно» и «с минимальными потерями». По его словам, этого удалось добиться благодаря слаженной командной работе «расширенного правительства», включающего руководителей регионов.

В то же время в США, отметил Путин, «так не происходит». «Я сомневаюсь, чтобы у нас кто-то взял и где-то либо в правительстве, либо в регионах сказал: «Не будем делать, что правительство говорит или президент говорит», — заявил он.

По данным Университета Хопкинса, в США с начала пандемии умерли 115,7 тыс. заразившихся. По этому показателю страна находится на первом месте. Следом за ней идут Бразилия и Великобритания, где жертвами заболевания стали 43,3 тыс. и 41,7 тыс. человек соответственно.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, смертность, Россия
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