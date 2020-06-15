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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки COVID-19 заболели 8,2 тыс. человек

Большая часть случаев, зарегистрированных за последние сутки, приходится на регионы. В Москве коронавирус выявили у 1 359 человек, 41% из них — в возрасте от 18 до 45 лет
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За прошедшие сутки в России выявили 8246 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. С начала пандемии в стране COVID-19 обнаружили у 537,2 тыс. человек.

У 34,3% новых заразившихся — 2,8 тыс. человек — симптомов заболевания нет.

Случаи были зарегистрированы в 83 регионах страны. Больше всего инфицированных обнаружили в Москве — 1359 человек. Из них 40,8% — в возрасте от 18 до 45 лет.

В Подмосковье и Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 689 и 252 человек соответственно. Сложной ситуация с заболеванием остается также в Свердловской, Воронежской и Нижегородской областях, в которых за день зарегистрировали более 200 новых случаев.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Умерли в России за последние сутки 143 заразившихся COVID-19. Общее число жертв заболевания в стране превысило 7 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, в России провели более 15,1 млн тестов на коронавирус. В Москве в обязательном порядке проверяют людей с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией и тех, кто живет с заболевшими COVID-19. Помимо этого на коронавирус тестируют пациентов неинфекционных стационаров, а также сотрудников, которые контактируют с жителями, в частности медиков, соцработников, сотрудников транспорта и полиции.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Россия, статистика
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