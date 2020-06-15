В России за сутки COVID-19 заболели 8,2 тыс. человек

Большая часть случаев, зарегистрированных за последние сутки, приходится на регионы. В Москве коронавирус выявили у 1 359 человек, 41% из них — в возрасте от 18 до 45 лет

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За прошедшие сутки в России выявили 8246 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. С начала пандемии в стране COVID-19 обнаружили у 537,2 тыс. человек.

У 34,3% новых заразившихся — 2,8 тыс. человек — симптомов заболевания нет.

Случаи были зарегистрированы в 83 регионах страны. Больше всего инфицированных обнаружили в Москве — 1359 человек. Из них 40,8% — в возрасте от 18 до 45 лет.

В Подмосковье и Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 689 и 252 человек соответственно. Сложной ситуация с заболеванием остается также в Свердловской, Воронежской и Нижегородской областях, в которых за день зарегистрировали более 200 новых случаев.