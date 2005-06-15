Из-за сильных ливней затоплены некоторые улицы Москвы

Дожди в разных районах Москвы возможны до конца дня, не исключен град.
Напомним, что накануне ливень, обрушившийся на Москву, привел к затоплению подземных автомобильных тоннелей и пешеходных переходов в различных районах города. Еще после начавшегося ночью и продолжавшегося несколько часов дождя во многих тоннелях в городе образовались лужи, которые до полудня не препятствовали движению машин.
Однако когда начался сильный ливень, вода стала скапливаться даже на поверхности. В результате в Замоскворечье некоторые небольшие улицы стали непреодолимыми для пешеходов. На юго-востоке Москвы в результате ливня оказались подтоплены участки дорог. В районе улиц Люблинской, Перервы, Краснодонской и Волгоградского проспекта лужи даже на относительно ровной поверхности проезжей части достигали 5-10 см в глубину.
Кроме того, из-за скопившейся воды произошло подтопление вестибюля станции "Парк культуры". Как сообщили в пресс-службе метрополитена, на входе скопилось большое количество людей, но техники постарались поскорее согнать воду в дренажи. Наводнение около станции ликвидировала специально вызванная бригада 1-го участка ГУП "Мосводосток", обслуживающего Центральный административный округ столицы.