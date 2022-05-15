В томском спорткомплексе произошел пожар на площади 2,5 тыс. кв. м

В административном здании спортивного комплекса города Томск произошел пожар на площади 2,5 тыс кв. м, сообщили «РИА Новости» в региональном МЧС.

«Томские пожарные справились с пожаром в административном здании спортивного комплекса», — сказано в сообщении.

По информации спасателей, сообщение о возгорании в трехэтажном административном здании спорткомплекса в городе Томск на улице Мостовая, дом 32 поступило в 00.31 (мск). На момент прибытия первого подразделений уже горела крыша здания.

«В 02.29 объявлена локализация открытого горения на площади 2500 квадратных метров. В 04.00 — ликвидация. От МЧС работают 24 единицы техники, 69 человек», — отмечается в сообщении.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

9 апреля в городе Усинске в Республике Коми загорелось здание ТЦ «Северное сияние», расположенном на первом этаже многоквартирного дома. По данным МЧС, площадь пожара составила около 200 кв. м. В ходе инцидента никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливают дознаватели Госпожнадзора.