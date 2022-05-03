В Красноярске загорелись полиэтиленовые отходы на площади 600 кв. м

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В Красноярске произошел пожар на улице 60 лет Октября. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС. По данным «МК Красноярск», пожар возник на территории ООО «Александрия», компания специализируется на производстве пластмассовых изделий. На территории предприятия загорелись полиэтиленовые отходы. Площадь пожара составила 500 кв. м, спасатели его локализовали.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают 26 человек и шесть единиц техники.

3 мая в Богородском городском округе Московской области произошел пожар в складских помещениях на общей площади 33,8 тыс. кв. м. Огонь распространился по всей площади склада, к 03:05 мск возгорание локализовали.

При пожаре частично обрушились складские конструкции. Объект расположен на территории производственно-складского комплекса, площадь всех складов достигает 520 тыс. кв. м.