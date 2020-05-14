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СМИ сообщили о задержании замдиректора «Ленэнерго» Алексея Горячева

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В Санкт-Петербурге задержали заместителя директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексея Горячева, сообщает «Фонтанка» без ссылки на источник. О задержании Горячева также заявил истопник ТАСС.

«Да, он задержан. Завтра будут избирать меру пресечения», — сообщил собеседник «Интерфакса».

В пресс-службе регионального ГУ МВД не смогли подтвердить РБК данную информацию. 

Представитель «Россетей» сообщил РБК, что следственные действия проводятся в связи с необходимостью выяснить обстоятельства выполнения в 2015-2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции «Василеостровская» до подстанции «Крестовская». Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию.

Материал дополняется.

Авторы: Алина Фадеева, Алена Прохоренко, Гаяна Демурина
Теги: Санкт-Петербург
РБК
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