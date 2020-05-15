В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки

Оперативный штаб отчитался о 113 смертях от COVID-19 за сутки, с начала эпидемии в России от коронавируса скончались 2418 человек

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За прошедшие сутки в России после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 умерли 113 человек, сообщает оперативный штаб. Это стало самым высоким показателем за все время с начала эпидемии SARS-CoV-2.

Ранее наибольшее число смертей было зарегистрировано 29 апреля, когда за сутки от COVID-19 в стране умерли 108 человек, 12 мая власти отчитались о смерти 107 заболевших. Всего в России заражение коронавирусом признано причиной смерти 2418 человек.

Общее количество медицински подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в России достигло 262 843 во всех 85 регионах, страна находится по этому показателю на втором месте после США, где тесты выявили более 1,4 млн носителей инфекции.

По количеству случаев заражения на 1 млн населения Россия находится на 41-м месте в мире, по числу смертей от коронавируса на 1 млн жителей Россия занимает 65-е место (данные сайта Worldometer).