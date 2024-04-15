В Москве ввели систему бронирования беседок для шашлыков

Забронировать беседки и мангалы для пикника на четыре или шесть человек можно в шести парках. Стоимость — 500 руб. за четыре часа

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Забронировать место для шашлыков в некоторых московских парках теперь можно только через единую билетную систему, сообщается на сайте мэрии.

«Это позволит горожанам планировать отдых заранее и максимально комфортно проводить время на природе. При онлайн-бронировании можно выбрать удобное время и место, аренда площадок платная», — говорится в сообщении.

Забронировать беседки и мангалы для пикника можно в семи зонах столичных парков и природных территорий.

В зоне отдыха «Борисовские пруды» и парке «Борисовские пруды» доступны 48 беседок от шести до 15 мест, ландшафтном заказнике «Лианозовский» — две беседки на четыре места, природно-историческом парке «Кусково» — 21 беседка на шесть мест, парке «Кузьминки-Люблино» — 11 беседок на шесть мест, Серебряном Бору — четыре беседки на шесть мест, парке «Москворецкий» — восемь беседок на шесть мест.

Стоимость — 500 руб. за четыре часа. Занимать беседку с мангалом без предварительного бронирования нельзя. Освободить ее нужно за десять минут до окончания брони.

В пикниковых зонах есть противопожарные мангалы, ящики для угля и песка, а также урны для мусора. За разжигание костров и использование мангалов вне оборудованных зон гражданам грозит штраф до 5 тыс. руб.

Прежде, чтобы успеть занять бесплатную площадку, нужно было приезжать рано утром. За доплату можно было арендовать беседку или шатер.

На майские праздники россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.