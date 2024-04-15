Сына бывшего генпрокурора Степанкова нашли мертвым

Тело мужчины обнаружил его отец Валентин Степанков, который в 1991–1993 годах был генпрокурором России. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер

Фото: из личного архива

В квартире на Дубининской улице в Москве нашли мертвым Дениса Степанкова, сына бывшего генерального прокурора России Валентина Степанкова, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Источник РБК подтвердил факт смерти, уточнив, что, по предварительным данным, она не носит криминальный характер. Начата проверка.

Тело мужчины обнаружил его отец, который собирался встретиться с ним в воскресенье, 14 апреля. «И поскольку телефон не отвечал, я вот насторожился и пошел к нему. Мы живем тут друг от друга поблизости, в трех кварталах», — сообщил Степанков-старший изданию MSK1.RU.

Он допустил, что причиной смерти могли быть проблемы с сердцем. Вскрытие тела сделают позже 15 апреля.

Денису Степанкову было 47 лет. Он кандидат наук, работал в дочерней компании «Росатома», рассказал его отец.

Валентин Степанков занимал должность генпрокурора с 1991 по 1993 год. В августе 1991 года во время путча он возбудил уголовное дело в отношении членов Государственного комитета по чрезвычайному положению. В том же году дал санкцию на арест Джохара Дудаева, провозгласившего Чеченскую Республику Ичкерию (в едином федеральном списке организаций, признанных в соответствии с российским законодательством террористическими, фигурирует «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»).

После ухода из органов прокуратуры Степанков занимался юридической практикой, был депутатом Госдумы, работал в Совбезе и Минприроды. В 2007 году возглавил консалтинговую фирму «ЮКЕЙ-Консалтинг».