Власти Москвы продлили работу транспорта в пасхальную ночь с 15 на 16 апреля

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В пасхальную ночь с 15 на 16 апреля московский транспорт будет работать дольше обычного: метро и МЦК — до 2:00, наземный транспорт вблизи храмов, включая трамвай 161-го маршрута, — до 3:30. Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов, чье заявление приводится в телеграм-канале ведомства.

«Кроме того, во время Пасхи, Красной горки и Радоницы мы добавим специальные бесплатные маршруты от станций метро до городских кладбищ», — рассказал Ликсутов.

В день Пасхи, 16 апреля, власти запустят 35 специальных маршрутов от метро и железнодорожных станций до 16 кладбищ, а автобусы до других 18 кладбищ будут ходить чаще. Кроме того, более 40 пригородных и городских поездов будут останавливаться близ храмов и кладбищ.

Праздники Красная горка и Радоница в этом году пройдут 23 и 25 апреля соответственно.

В прошлом году столичные власти также продлевали работу транспорта на Пасху.