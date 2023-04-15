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Московский театр снял спектакль со звездой «Сватов» Феклистовым

«Центр драматургии и режиссуры» снял спектакль со звездой «Сватов» Александром Феклистовым
На прошлой неделе из репертуара московского театра «Центр драматургии и режиссуры» пропали спектакли драматурга Аси Волошиной и артиста Александра Феклистова
Александр Феклистов
Александр Феклистов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Из репертуара столичного театра «Центр драматургии и режиссуры» пропали без объяснения причин спектакли «Медведь» и «Мама». В первом играет Александр Феклистов, второй поставлен по пьесе Аси Волошиной, оба выступали с антивоенными заявлениями.

6 апреля в телеграм-канале «Центра драматургии и режиссуры» появилась информация о замене спектакля «Медведь», назначенного на 18 и 19 апреля, на спектакль «Мама». Причин в сообщении не называли, лишь объявили о том, что приобретенные билеты будут действительны. Через несколько часов ЦДР отменил и все ближайшие показы спектакля «Мама» и в апреле, и в мае. «Спектакль «Мама», запланированный на 18, 19 апреля и 3, 4 мая, отменен. Приносим извинения за доставленные неудобства», — написали в телеграм-канале театра и дали подробную инструкцию по сдаче билетов.

Сейчас на официальном сайте театра ни в афише, ни в репертуаре спектаклей нет. В пресс-службе театра не смогли ответить на вопрос о причинах пропажи спектаклей из репертуара. РБК обратился за комментарием к художественному руководителю Владимиру Панкову.

Спектакль «Медведь» — это совместный проект театра и Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова, премьера которого состоялась 24 июня 2019 года. Главные роли исполняли народная артистка Елена Яковлева и Александр Феклистов, в основе — ранняя комедия Антона Чехова.

Александр Феклистов год назад, после начала специальной военной операции на Украине, записал видео со словами солидарности «дорогим украинским коллегам»: «Мы здесь в России испытываем, конечно, невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось. Но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина». Актер также вспомнил о дяде, который во время Великой Отечественной пропал без вести под Киевом.

Ситуацию с отменой спектакля со своим участием Александр Феклистов комментировать отказался.

Феклистов — известный артист театра и кино, обладатель премий «Чайка» и «Золотая маска». Он снимался в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Плюмбум, или опасная игра», «Обитаемый остров», «В августе 44-го», «Каменская», «Подмосковные вечера», «Пелагия и белый бульдог», в сериале «Сваты» Феклистов сыграл роль Александра Берковича.

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Второй отмененный спектакль «Мама», также с участием Елены Яковлевой, просуществовал на сцене ЦДР чуть дольше — премьера была сыграна в сентябре 2018 года. История о девушке, потерявшей маму, была написана молодым драматургом Асей Волошиной. Она неоднократно писала в соцсетях о своей антивоенной позиции.

«У меня нет никакой инсайдерской информации, — сообщила РБК Ася Волошина, рассказав, что узнала об отмене спектакля от одного из друзей. — Я не связывалась с театром, театр не связывался со мной. Но у меня нет каких-то обид — не до обид сейчас... Самый дорогой мне спектакль «Человек из рыбы» Юрия Бутусова был тихо снят с репертуара МХТ в ноябре 2022-го. Я бы даже сказала, несправедливо тихо. Остальные государственные театры (подавляющее большинство) предпочли убрать мое имя с афиш и продолжить играть спектакли (отчисления за них я не получаю)».

Также Волошина рассказала, что покинула Россию в марте 2022 года, и понимает, как сложно сейчас театрам в России. Она отметила, что была готова к «полному канселингу» в России после антивоенных высказываний. И поэтому решила: «пусть делают, как считают нужным — может быть, попросят прощения, когда для этого придет время».

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Екатерина Костина Екатерина Костина
театр Елена Яковлева Ася Волошина Центр драматургии и режиссуры Александр Феклистов Москва
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