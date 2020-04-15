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WP узнала о требовании указать имя Трампа на чеках с помощью американцам

Имя президента США будет напечатано на чеках, которые будут разосланы в рамках помощи американцам из-за пандемии коронавируса
Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Казначейство поручило напечатать имя президента США Дональда Трампа на чеках, которые будут рассылаться гражданам как материальная помощь в условиях эпидемии. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в Налоговом управлении США.

Каждый чек будет выписан на сумму $1,2 тыс., их получат 70 млн американцев. Слова «Президент Дональд Дж. Трамп» появятся на левой стороне чека. В Службе внутренних доходов отмечают, что это может задержать выпуск чеков на несколько дней, пишет The Washington Post. В Казначействе не согласились с утверждением, что это приведет к задержке.

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Если надпись появится, это будет первым случаем, когда имя президента появилось на подобных бумагах, отмечает издание. По информации его источников в администрации президента, Трамп попросил у главы Казначейства Стивена Мнучина разрешения, чтобы подписать чеки. Однако это противоречило законам США. Вместо этого на чеках будет стоять имя президента под надписью «Компенсационная экономическая выплата».

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Выплаты — одна из мер по поддержке населения в условиях распространения коронавируса. Чеки на сумму $1,2 получат люди, не состоящие в браке, доход которых не превышает $75 тыс. в год. Женатые пары, которые зарабатывают не более $150 тыс., получат $2,4 тыс. А все родители получат по $500 на каждого ребенка младше 17 лет.

В конце марта в США одобрили пакет мер на сумму $2 трлн для поддержки экономики и населения. В числе прочего гражданам США предполагается отсрочить выплату долгов за учебу, увеличить пособие по безработице, а также финансово поддержать медицинские учреждения и авиаперевозчиков.

В США сложилась самая тяжелая ситуация с распространением коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 609 685 случаев заражения, больше, чем в любой другой стране.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Дональд Трамп, Казначейство США
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