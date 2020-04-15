WP узнала о требовании указать имя Трампа на чеках с помощью американцам

Имя президента США будет напечатано на чеках, которые будут разосланы в рамках помощи американцам из-за пандемии коронавируса

Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Казначейство поручило напечатать имя президента США Дональда Трампа на чеках, которые будут рассылаться гражданам как материальная помощь в условиях эпидемии. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в Налоговом управлении США.

Каждый чек будет выписан на сумму $1,2 тыс., их получат 70 млн американцев. Слова «Президент Дональд Дж. Трамп» появятся на левой стороне чека. В Службе внутренних доходов отмечают, что это может задержать выпуск чеков на несколько дней, пишет The Washington Post. В Казначействе не согласились с утверждением, что это приведет к задержке.

Если надпись появится, это будет первым случаем, когда имя президента появилось на подобных бумагах, отмечает издание. По информации его источников в администрации президента, Трамп попросил у главы Казначейства Стивена Мнучина разрешения, чтобы подписать чеки. Однако это противоречило законам США. Вместо этого на чеках будет стоять имя президента под надписью «Компенсационная экономическая выплата».