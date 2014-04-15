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Газпром отключит от газа неплательщиков Кавказа
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Газпром отключит от газа неплательщиков Кавказа
Общество, 15 апр 2014, 19:35
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Газпром отключит от газа неплательщиков Кавказа
"Газпром межрегионгаз Пятигорск" планирует 22 апреля 2014г. ограничить подачу газа в ряд населенных пунктов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) из-за задолженности на общую сумму более 7,2 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.
Фото: ИТАР-ТАСС

Газ будет поступать по минимальной норме только в социальные объекты и дома добросовестных плательщиков. В случае если предпринятые меры не дадут результатов, 30 апреля газоснабжение будет полностью прекращено.

В компании пояснили, что наибольшая просроченная задолженность образовалась у организаций коммунального комплекса в Северной Осетии. На 1 апреля она превысила 3,8 млрд руб. В связи с этим отключения планируются в североосетинских городах Ардон, Беслан, Владикавказ, Моздок и других населенных пунктах.

Долг Кабардино-Балкарии, по данным компании, оценивается в 2,29 млрд руб. (отключения - в Баксане, Чегеме, Майском и 20 селах), Дагестана - более 1,23 млрд руб. (отключения - в семи городах, в том числе в Махачкале), Карачаево-Черкесии и Ингушетии - 237 млн руб. и 19,6 млн руб. соответственно.

Ранее сегодня компания "Газпром межрегионгаз Москва" объявила о прекращении поставок природного газа коммунальным предприятиям Подмосковья. Причиной стали хронические неплатежи: на 1 марта 2014г. просроченная задолженность организаций коммунального комплекса (ОКК) Московской области достигла 7,61 млрд руб.

Отключения планируется провести в отношении 110 организаций коммунального комплекса в 49 городах и районах Московской области с 21 апреля по 15 мая 2014г.

В сообщении группы "Газпром межрегионгаз" отмечается, что мероприятия по ограничению и прекращению поставок газа организациям коммунального комплекса, не выполнившим договорные обязательства по расчетам за потребленный газ, запланированы в 57 регионах - в отношении порядка 700 организаций коммунального комплекса.

В конце 2013г. премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе селекторного совещания "О неотложных мерах по укреплению платежной дисциплины в сфере поставок природного газа" провозгласил конец "газового коммунизма".

"Придется нам обсудить и такую меру, как ограничение газоснабжения недобросовестным поставщикам энергии. Граждане, которые своевременно и в полном объеме оплачивают коммунальные услуги, от таких ограничений пострадать не должны. Но нужно подумать, как поступить с теми электроэнергетическими, тепловырабатывающими компаниями, которые не платят за газ. Есть просто криминальные схемы. Пришло время внести в законодательство изменения, которые всякого рода лазейки в этой сфере прекратят", - пояснил Медведев.

Теги: Газпром , ЖКХ , Северный Кавказ , газ , неплатежи
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