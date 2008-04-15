Англичанин забыл в поезде старинную скрипку за $400 тыс.

Старинная скрипка 17-го века, оценочная стоимость которой не менее 400 000 долларов, была забыта ее рассеянным хозяином в поезде по дороге домой. Как передает Би-би-си, музыкальный инструмент так и не был найден, так что хозяину пришлось назначить вознаграждение в размере 20 000 доларов тому, кто вернет потерю.

В понедельник 67-летний Роб Нэпьер (Rob Napier) возвращался домой в город Бэдвин, находящийся в 112 километрах от Лондона. В Лондоне мужчина как раз пообщался с экспертом, который оценил его скрипку, выполненную знаменитым венецианским мастером Маттео Гофриллером (Matteo Gofriller) в 1698 году.

Выйдя из вагона, Роб проделал несколько шагов, после чего осознал, что футляр со скрипкой остался лежать на скамейке поезда. Однако было уже поздно, так как поезд успел отъехать на приличное расстояние.

"Я думаю, вы можете себе представить, какое ужасное чувство я испытал. У меня даже в животе похолодело. Первое, что я подумал - может, мне прыгнуть на крышу поезда? Но я понял, что это глупо", - рассказал в интервью журналистам Роб.

По словам мужчины, скрипка принадлежала его матери, которая умерла в 2006 году. Она была профессиональным музыкантом, а старинный инструмент купила у частного торговца в конце Второй мировой войны. Того, кто вернет потерю, англичанин обещает отблагодарить суммой в 20 000 долларов.