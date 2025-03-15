В Вязьме задержали подростка, поджегшего Музей Неизвестного солдата

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В Вязьме сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали подростка, подозреваемого в попытке поджечь Музей Неизвестного солдата, сообщила пресс-служба управления МВД по Смоленской области.

По версии следствия, в ночь на 13 марта он бросил пластиковую бутылку с неустановленным веществом в окно цокольного этажа музея, после чего скрылся. В музее произошло возгорание, в результате которого повреждены были окно и подоконник.

Правоохранители установили, что бутылку бросил местный житель 2009 года рождения, и задержали его. МВД опубликовало видео, на котором подросток рассказывает, что «заказ поступил» ему через Telegram.

«Меня добавили просто в группу, там уже предлагали разные подработки, и там я нашел эту подработку. Сначала я не соглашался, но потом договорился», — сообщил задержанный.

Подростку пообещали заплатить 320 тыс. руб. за выполнение задания, тот согласился, однако денег впоследствии не получил. «Мне сказали то, что надо будет еще один заказ выполнять, еще поджигать. Я отказался», — рассказал он.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса), предусматривающей от десяти до 20 лет лишения свободы.

В январе МВД сообщило о задержании восьмиклассника, пытавшегося поджечь здание администрации поселения Внуковское в Новой Москве. В ведомстве отметили, что школьника ввели в заблуждение мошенники, звонившие с территории Украины.

Перед этим они заставили подростка вынести из семейного сейфа не менее 300 тыс. руб. и крупную сумму в иностранной валюте и передать все деньги курьеру. Затем мошенники, «используя различные психологические приемы», дали ему задание подготовить бутылку с зажигательной смесью и бросить ее в окно администрации Внуковского, а также поджечь два припаркованных автомобиля.