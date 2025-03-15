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В Москве задержали одного из самых разыскиваемых преступников Румынии

«РИА Новости»: в Москве задержан один из самых разыскиваемых румынов Родидеал
63-летний Василь Родидеал жил в России под другим именем, сообщает «РИА Новости». Румынская газета Adevărul писала о том, что преступник уехал в Москву, еще в 2009 году. В Румынии он приговорен к 12,5 годам тюрьмы
Василь Родидеал
Василь Родидеал (Фото: Romanian Police)

В Москве был задержан гражданин Румынии Василь Родидеал, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. Интерпол внес его в список самых разыскиваемых преступников.

По данным агентства, Родидеал жил в России под другим именем. Ранее у него был паспорт СССР, выданный на имя Кравцова Василия Ивановича. В 2018 году он под тем же именем заменил его на российский документ.

«РИА Новости» не уточняет, когда Родидеал был задержан, однако пишет, что в конце февраля суд в Москве арестовал его. Агентство пишет, что российская сторона получила от зарубежных коллег сообщение о планах требовать выдачи преступника. Теперь документы для решения вопроса о его экстрадиции будут направлены в Генпрокуратуру.

На сайте румынской полиции говорится, что Родидеалу 63 года, он родился в Молдавии. Суд приговорил его к двенадцати с половиной годам тюремного заключения за создание и поддержку организованной преступной группировки, незаконное владение боеприпасами, предназначенными для военного оружия, подстрекательство к совершению тяжкого убийства и преступления, связанного с хранением поддельных денег в целях сбыта, а также за вождение автомобиля во время отстранения от управления транспортным средством.

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Фото:Silas Stein / dpa / Global Look Press

Румынская полиция объявила, что находившийся под следствием Родидеал пропал, в ноябре 2009 года. Тогда его судили по четырем уголовным делам, ему было запрещено покидать Румынию. Правоохранители уведомили суд о его исчезновении после того, как мужчина не явился на отметку к полицейскому, который его курировал.

Румынская газета Adevărul со ссылкой на источники уже тогда писала, что Родидеал уехал из Румынии в Россию. Один из его знакомых рассказал изданию, что сначала он улетел в Кишинев, а оттуда — в Москву.

Как писала Adevărul, Родидеал «возглавлял преступный мир» румынского города Яссы. Его признали виновным в убийстве в 2005 году его бывшего партнера Ясса Тибериу Кристодореску.

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