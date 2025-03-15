В Москве задержали одного из самых разыскиваемых преступников Румынии
В Москве был задержан гражданин Румынии Василь Родидеал, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. Интерпол внес его в список самых разыскиваемых преступников.
По данным агентства, Родидеал жил в России под другим именем. Ранее у него был паспорт СССР, выданный на имя Кравцова Василия Ивановича. В 2018 году он под тем же именем заменил его на российский документ.
«РИА Новости» не уточняет, когда Родидеал был задержан, однако пишет, что в конце февраля суд в Москве арестовал его. Агентство пишет, что российская сторона получила от зарубежных коллег сообщение о планах требовать выдачи преступника. Теперь документы для решения вопроса о его экстрадиции будут направлены в Генпрокуратуру.
На сайте румынской полиции говорится, что Родидеалу 63 года, он родился в Молдавии. Суд приговорил его к двенадцати с половиной годам тюремного заключения за создание и поддержку организованной преступной группировки, незаконное владение боеприпасами, предназначенными для военного оружия, подстрекательство к совершению тяжкого убийства и преступления, связанного с хранением поддельных денег в целях сбыта, а также за вождение автомобиля во время отстранения от управления транспортным средством.
Румынская полиция объявила, что находившийся под следствием Родидеал пропал, в ноябре 2009 года. Тогда его судили по четырем уголовным делам, ему было запрещено покидать Румынию. Правоохранители уведомили суд о его исчезновении после того, как мужчина не явился на отметку к полицейскому, который его курировал.
Румынская газета Adevărul со ссылкой на источники уже тогда писала, что Родидеал уехал из Румынии в Россию. Один из его знакомых рассказал изданию, что сначала он улетел в Кишинев, а оттуда — в Москву.
Как писала Adevărul, Родидеал «возглавлял преступный мир» румынского города Яссы. Его признали виновным в убийстве в 2005 году его бывшего партнера Ясса Тибериу Кристодореску.
Читайте РБК в Telegram.
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов