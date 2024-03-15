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Каким запомнился Александр Ширвиндт в кино. Видео

«Ирония судьбы», «Принцесса цирка», «12 стульев»: роли Александра Ширвиндта

Каким запомнился Александр Ширвиндт в кино. Видео
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Народный артист Александр Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Многолетний худрук Театра Сатиры известен и как актер кино по ролям Павлика в «Иронии судьбы», Фирелли в «Принцессе цирка», Аркадия в «Самой обаятельной и привлекательной», председателя шахматного клуба в «12 стульях» Марка Захарова и другим. Зрителю запомнился и его номер с Михаилом Державиным в программе «Кинопанорама».

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Теги
Александр Ширвиндт театр Сатиры кино театр видео
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