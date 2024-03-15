Техника — молодежи: как прошел интерактивный строительный форум в Москве

Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы

С 13 по 14 марта в столичном ЦВЗ «Манеж» состоялся региональный форум «Молодой специалист — строитель будущего». Москва впервые принимала гостей подобного мероприятия — до этого он успешно прошел в 12 российских регионах, а общее число посетителей превысило 13,5 тыс. человек, которые оставили множество положительных отзывов. О том, как прошел форум и какие интерактивные зоны запомнились участникам — в материале РБК.

По замыслу организаторов в лице Минстроя России, общая площадка должна объединить как тех, кто уже формирует строительную отрасль, так и тех, кто в будущем хотел бы стать ее частью и пополнить квалифицированный кадровый состав. Для этого на форуме действовала ярмарка вакансий с участием работодателей, представителей девелоперов, а также департамента строительства Москвы и его подведомственных организаций. Как следует из представленных на московском форуме результатов социологического исследования, формирование новых квалифицированных кадров — это сейчас ключевой для отрасли вопрос. Презентуя исследование, директор АНО «Московский урбанистический форум» Павел Гончаров выделил две основных тенденции — нехватка кадров и упрощение подходов к строительному сектору.

Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы

В день открытия форума выставку осмотрели министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв. Глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов подробно описал стенд департамента и продемонстрировал тематические зоны. Они были призваны проиллюстрировать этапы возведения объектов в городе: предпроектные работы, само проектирование, подготовку территорий и строительство. «Расскажу о некоторых из них, — решил остановится на наиболее интересных решениях Загрутдинов. — Сначала для участников проводится инструктаж по технике безопасности, дальше посетителям выдается набор средств индивидуальной защиты — каска и сигнальная жилетка. При этом каска может быть «умной» — такие уже используются на стройплощадках для соблюдения правил техники безопасности в режиме реального времени. Турникеты с системой контроля доступа считывают наличие СИЗ и пропускают на площадку», — продемонстрировал глава Депстроя Москвы.

Геймификация стройки

Осмотр стенда Депстроя логичнее всего было начинать с зоны подготовки, куда и направились первые посетители. Чтобы построить новое здание, необходимо расчистить площадку, что можно было попробовать в игре «Умный снос». С помощью двух джойстиков, следуя инструкции, нужно было снести дом. Еще один интерактив — игра «Построй инфраструктуру». Участнику из разных моделек школы, поликлиники, парковки, дороги и т.д. нужно собрать пазл жилого квартала. Если он собран правильно, то район «оживает» — на экране запускается контент движения по нему. Еще одна любопытная задача ждала недалеко от игры по строительству районов. В игре «Найти коллизию» с помощью VR-очков участник перемещается по проекту здания и должен найти те несоответствия, которые не позволят построить здание.

Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы

В зоне строительства также ждало интерактивное взаимодействие. К примеру, своеобразный тест на профориентацию: с помощью виртуальных тренажеров участники пробовали управлять машинами и механизмами, примеряя на себя роль крановщика, экскаваторщика и других профессий. Отдельное пространство было выделено для робота-строителя, который по заданной программе строил стену из кирпичей, после чего разбирал ее и складывал в кучу. Далее робот-манипулятор строил новый вид стены.

Вообще цифровизация строительной отрасли, которая в формате разных интерактивных решений была продемонстрирована на стенде Депстроя, на практике способна на 10% повысить прозрачность и управляемость процессов и до 30% ускорить оплату выполненных строительно-монтажных работ — такие данные привели на форуме представители департамента. Из более осязаемых цифр, озвученных чиновниками: с применением технологий информационного моделирования (ТИМ) сейчас в столице реализуется 243 объекта, из которых 77 — объекты жилого строительства, 18 — здравоохранения, 35 — образования.

Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы

Также руководитель Депстроя привел на стенде реализованный на практике пример из игры «Построй инфраструктуру», в которую чуть раньше играли участники. На просьбу журналистов конкретизировать объекты, разработанные с применением ТИМ, он напомнил, что в прошлом году был введен в эксплуатацию образовательный комплекс в Молжаниновском районе, где на этапе проектирования и строительства были использованы цифровые решения. «Теперь будет внедрена и цифровая эксплуатация. То есть на этом объекте в «цифре» представлен полный цикл его жизни. Это полностью отечественное решение, и оно позволяет экономить как человеческие ресурсы, так и материальные: оборудование не простаивает, а все поломки устраняются в считанные минуты», — рассказал он.

Так как концептуальной идеей мероприятия была демонстрация будущим работникам строительной отрасли нового широкого на нее взгляда, программа форума включала в себя почти 130 разных мероприятий, в том числе выездные лаборатории, концерты и мастер-классы. В завершающий день форума студенты могли посетить, на выбор — учебно-образовательный кластер «Ломоносов», лучевой корпус многопрофильного центра «Коммунарка» или спорткомплекс «Раменки». Все эти объекты были спроектированы и возведены с применением самых современных технологий в последние несколько лет. Именно плотная связка отрасли с IT-решениями может стать ключом к тому, чтобы повысить интерес современной молодежи к стройке, отметил Загрутдинов. По оценкам организаторов, форум в «Манеже» за два дня работы посетили 6 тыс. человек.

Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы

Из «цифры» — в реальность

На форуме руководитель Департамента Рафик Загрутдинов также рассказал об инфраструктуре, которую возводят в Москве для студентов. На сегодняшний день один из крупнейших таких объектов в работе — это новый кампус Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана. Еще в ноябре 2023 года его готовность составляла 50%, как сообщал тогда мэр Москвы Сергей Собянин. Теперь же, по оценкам Загрутдинова, кластер готов уже более чем на 80%, а в ближайшее время будут завершены работы на двух корпусах общежитий. Во втором квартале будут введены в эксплуатацию пять корпусов центрального кластера и Квантум-парк.

Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы

«По подсчетам специалистов, около 90% материалов, используемых для формирования кластера, произведены предприятиями, работающими на территории России, что свело к нулю риски увеличения сроков строительства. География продукции, изготовленной специально для нашего проекта, широка — от Санкт-Петербурга до Челябинска, и она зачастую превосходит импортные аналоги по качеству», — поделился глава Депстроя. Отдельное внимание при проектировании и строительстве нового кампуса «Бауманки» было уделено пожарной безопасности, продолжил Загрутдинов: пути эвакуации продуманы так, что они позволят обеспечить максимальную безопасность для всех студентов, посетителей, сотрудников и, в том числе, маломобильных граждан в случае возникновения чрезвычайной ситуации.