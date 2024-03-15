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В Абакане задержали мужчину, напавшего на человека с топором

В Абакане задержали мужчину, напавшего на человека с топором
На улице в Абакане мужчина ударил другого человека по голове обухом топора; по данным СК, причиной стал бытовой конфликт. Пострадавшего госпитализировали

В Абакане задержали мужчину, напавшего на человека с топором
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Сотрудники МВД и Росгвардии задержали в Абакане мужчину, который с топором напал на другого человека на улице, сообщили РБК в управлении Следственного комитета по Хакасии.

Подозреваемый — 33-летний уроженец Тувы. По данным ведомства, утром 15 марта на улице Некрасова он напал на мужчину и несколько раз ударил его по голове обухом топора; причиной стал бытовой конфликт. Пострадавшего госпитализировали.

Нападавший был задержан в квартире. Против него завели дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).

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Местные информагентства «Время Пресс» и «Хакасия» пишут, что до задержания мужчина мог напасть на еще одного человека; о том, что пострадавших могло быть двое, также сообщает телеграм-канал Baza.

В конце февраля в городе Чайковский в Пермском крае мужчина с топором пытался напасть на молодых людей возле местного индустриального колледжа. Оружие выбили у него из рук, никто не пострадал. Полиция начала проверку.

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Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Абакан Хакасия топор нападение Следственный комитет
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