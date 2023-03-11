Пьяный мэр города Сретенска в Забайкальском крае напал с топором на полицейских

В Забайкалье пьяный мэр города с топором напал на полицейских

Евгений Киргизов (Фото: kirgizov.evgenij / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Мэр города Сретенска в Забайкальском крае Евгений Киргизов, будучи пьяным, напал с топором на сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве сообщили, что вечером 10 марта сотрудники полиции остановили машину, за рулем которой сидел пьяный Киргизов. «В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук», — заявили в СК.

Кроме того, при задержании у главы города изъяли пистолет, пишет Chita.ru.

Против Киргизова завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Киргизов стал мэром Сретенска в марте 2022 года. К тому моменту он уже был судим по статьям «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Применение насилия в отношении представителя власти», отмечает портал.

В день задержания, по его данным, Киргизов попал в ДТП в состоянии опьянения и скрылся с места аварии. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал порталу, что речь идет о лобовом столкновении. По его словам, в полицию обратился пострадавший местный житель и рассказал о случившемся. Сотрудники ведомства объехали городские дворы и обнаружили в одном из них виновника ДТП. Когда мэра попытались задержать, он вышел из машины, достал из багажника топор и начал угрожать правоохранителям, сказал Chita.ru собеседник.

В отношении мэра составили по меньшей мере три протокола об административных правонарушениях — о езде в нетрезвом состоянии, об оставлении места аварии и сопротивлении полицейским.