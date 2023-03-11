В Забайкалье пьяный мэр города с топором напал на полицейских

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 10 мар, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 10 мар, 16:19
СКА и «Ак Барс» вышли в четвертьфинал плей-офф КХЛ Спорт, 19:42
Почему маньяка Фишера поймали бы быстрее с помощью нейросетей РБК и more.tv, 19:37
«Роскосмос» отправит на орбиту чайку с занавеса МХТ им. Чехова Технологии и медиа, 19:28
Маск допустил покупку обанкротившегося банка Silicon Valley Бизнес, 19:23
Глава РПЛ фразой «катастрофа и печаль» оценил посещаемость в 207 зрителей Спорт, 19:19
Федун заявил о «беспардонно украденном» голе у футболиста «Спартака» Спорт, 19:03
Папа римский рассказал о разговорах с Путиным о литературе Политика, 19:00
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Как устроены «Госуслуги» и система «Безопасный город» РБК и Ростелеком, 18:53
В Забайкалье пьяный мэр города с топором напал на полицейских Общество, 18:53
Ученые выявили сходство орудий труда древних людей и современных обезьян Общество, 18:49
«Спартак» в концовке вырвал победу у аутсайдера РПЛ Спорт, 18:29
«Локомотив» после двух удалений удержал победу в матче с «Ахматом» Спорт, 18:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:12
Власти назвали сроки появления электронных виз и карт для иностранцев Общество, 18:08
Общество ,  
0 

В Забайкалье пьяный мэр города с топором напал на полицейских

Пьяный мэр города Сретенска в Забайкальском крае напал с топором на полицейских
Евгений Киргизов
Евгений Киргизов (Фото: kirgizov.evgenij / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Мэр города Сретенска в Забайкальском крае Евгений Киргизов, будучи пьяным, напал с топором на сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве сообщили, что вечером 10 марта сотрудники полиции остановили машину, за рулем которой сидел пьяный Киргизов. «В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук», — заявили в СК.

Кроме того, при задержании у главы города изъяли пистолет, пишет Chita.ru.

Против Киргизова завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Киргизов стал мэром Сретенска в марте 2022 года. К тому моменту он уже был судим по статьям «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Применение насилия в отношении представителя власти», отмечает портал.

В день задержания, по его данным, Киргизов попал в ДТП в состоянии опьянения и скрылся с места аварии. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал порталу, что речь идет о лобовом столкновении. По его словам, в полицию обратился пострадавший местный житель и рассказал о случившемся. Сотрудники ведомства объехали городские дворы и обнаружили в одном из них виновника ДТП. Когда мэра попытались задержать, он вышел из машины, достал из багажника топор и начал угрожать правоохранителям, сказал Chita.ru собеседник.

Читайте на РБК Pro
«Все зашло слишком далеко»: Брэд Питт — о борьбе с алкоголизмом
В России через месяц появится цифровой рубль. Что это и зачем он нужен
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
Миллиардеры-вегетарианцы: Дуров, Брэнсон, Амбани — об отказе от мяса

В отношении мэра составили по меньшей мере три протокола об административных правонарушениях — о езде в нетрезвом состоянии, об оставлении места аварии и сопротивлении полицейским.

Теги
Забайкальский край топор нападение
Материалы по теме
Мужчина ранил двоих людей топором в московском парке
Общество
В Казахстане арестовали напавшего на товарищей с топором школьника
Общество
В Югре пьяный мужчина напал с ножами и топором на росгвардейцев
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter