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Умер советский диссидент Сергей Григорьянц

На 82-м году жизни умер советский диссидент Сергей Григорьянц
Бывший политзаключенный и основатель журнала «Гласность» скончался на 82-м году жизни
Сергей Григорьянц
Сергей Григорьянц (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

На 82-м году жизни умер советский диссидент, бывший политзаключенный и основатель журнала «Гласность» Сергей Григорьянц, сообщает Би-би-си со ссылкой на его дочь Анну Григорьянц.

О смерти правозащитника написал также в Facebook (соцсетью владеет компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) председатель псковского «Яблока» Лев Шлосберг.

«Умер Сергей Иванович Григорьянц, бескомпромиссный правозащитник и безупречный журналист, несгибаемый политзаключенный», — написал политик.

Сергей Григорьянц родился 12 мая 1941 года в Киеве, занимался литературной деятельностью. В начале 1970-х годов Григорьянц переехал в Москву и вскоре после этого был арестован и осужден на пять лет лагерей по обвинению в продаже запрещенных журналов. В начале 1980-х был обвинен в антисоветской агитации и пропаганде за свою правозащитную деятельность. В 1987 году Григорьянц был освобожден и в скором времени основал журнал «Гласность», а позднее создал профсоюз независимых журналистов. После распада СССР Григорьянц критиковал политику российского руководства.

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Елена Чернышова
диссидент
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