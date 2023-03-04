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В Италии умер журналист, вывезший из СССР рукопись «Доктора Живаго»

В Италии умер журналист Сержио Д'Анжело, который вывез из СССР рукопись «Доктора Живаго»
Фото: Игорь Зотин / ТАСС
Фото: Игорь Зотин / ТАСС

Умер итальянский журналист Серджо Д'Анджело, который в 1956 году вывез из СССР рукопись романа писателя Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Об этом сообщает телеканал ANSA.

Д'Анжело умер в своем доме в деревне Сан-Мартино-аль-Чимино, регион Лацио. Ему было 100 лет.

Пастернак завершил роман «Доктор Живаго» в 1955 году. Советские издательства отказались публиковать роман. Тогда в 1956 году Пастернак отдал рукопись Д'Анжело, который в те годы работал на радио в Москве. Д'Анжело передал рукопись итальянскому издателю и политику Джанджакомо Фельтринелли.

Роман был напечатан в 1957 году в Милане на итальянском языке. В следующем году Пастернак получил за «Доктора Живаго» Нобелевскую премию по литературе.

Из-за давления советских властей Пастернак вынужден был отказаться от премии. Про эти события Пастернак написал стихотворение «Нобелевская премия». Спустя 31 год в Стокгольме золотую медаль с изображением Нобеля и диплом вручили его сыну Евгению Пастернаку.

Теги
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