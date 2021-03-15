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В Марий Эл отменили ограничения на поездки за рубеж из-за COVID-19

Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Жители Марий Эл, которые прибыли из-за границы, теперь не обязаны самоизолироваться и сообщать о своем возвращении в Россию. Соответствующий указ издал глава республики Александр Евстифеев, документ опубликован на его сайте. Эти меры действовали согласно указу главы региона от 17 марта 2020 года.

Документ также отменяет запрет для работников выезжать в зарубежные командировки и рекомендацию не путешествовать за границу в период отпусков.

Новый указ также продлевает режим повышенной готовности в регионе до 18 апреля. При этом документ отменяет часть рекомендаций: для граждан с высоким риском заболевания COVID-19 — о самоизоляции, а для работодателей — о переводе сотрудников на дистанционную работу.

В республике до 18 апреля сохраняется запрет на проведение публичных массовых мероприятий, однако вводятся исключения для выборов и проведения парада Победы.

Помимо этого Евстифеев подписал постановление, которое снимает ограничения по наполняемости залов ожиданий и обслуживания, а также спортивных объектов. В библиотеках региона возобновляется прием посетителей, кроме того, снимается ограничение на число присутствующих в загсах при заключении брака.

При этом в регионе по-прежнему действует требование носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, работодатели не имеют права допускать к рабочему месту сотрудников, которым врачи предписали самоизоляцию, остальным же необходимо измерять температуру.

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В феврале в республике сняли ограничения по заполняемости театров, концертных залов, кинотеатров и предприятий общепита. Кафе и ресторанам разрешили работать с 6:00 до 1:00, однако запретили проводить банкеты.

Согласно данным оперштаба, в Марий Эл выявлено 25 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего, по информации регионального минздрава, в республике зафиксировано 12 173 заражения COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус ограничения самоизоляция указ
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