В Марий Эл отменили ограничения на поездки за рубеж из-за COVID-19

Йошкар-Ола, Республика Марий Эл (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Жители Марий Эл, которые прибыли из-за границы, теперь не обязаны самоизолироваться и сообщать о своем возвращении в Россию. Соответствующий указ издал глава республики Александр Евстифеев, документ опубликован на его сайте. Эти меры действовали согласно указу главы региона от 17 марта 2020 года.

Документ также отменяет запрет для работников выезжать в зарубежные командировки и рекомендацию не путешествовать за границу в период отпусков.

Новый указ также продлевает режим повышенной готовности в регионе до 18 апреля. При этом документ отменяет часть рекомендаций: для граждан с высоким риском заболевания COVID-19 — о самоизоляции, а для работодателей — о переводе сотрудников на дистанционную работу.

В республике до 18 апреля сохраняется запрет на проведение публичных массовых мероприятий, однако вводятся исключения для выборов и проведения парада Победы.