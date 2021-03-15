Суд дал экс-следователю с четвертой стадией рака шесть лет колонии

Басманный суд Москвы приговорил бывшего следователя СК полковника Сергея Дубинского, который обвинялся в получении взятки в размере 5 млн руб., к шести годам колонии строгого режима. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Осенью 2019-го Дубинский во время судебного разбирательства заявлял, что у него диагностировали четвертую стадию рака.

Проходящий по этому же делу бывший следователь Андрей Тринев получил восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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