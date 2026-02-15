 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Гана призвала выдать ей российского блогера из-за тайной съемки женщин

Гана призвала выдать ей российского блогера Яйцеслава из-за тайной съемки женщин
Власти Ганы намерены попросить Россию об экстрадиции пикап-блогера Яйцеслава, публиковавшего тайно снятые интимные видео. Министр технологий Ганы Сэм Джордж заявил, что пригласил посла России для обсуждения ситуации
Аккра, Гана
Аккра, Гана (Фото: Wirestock Creators / Shutterstock)

В Гане начали расследование в отношении россиянина, который тайно снимал на видео свои сексуальные контакты с местными женщинами, а затем выкладывал их в интернет. Министр технологий Сэм Джордж заявил, что пригласил российского посла в Аккре на встречу для обсуждения ситуации и планирует изложить позицию властей Ганы, передает Би-би-си.

Ghanaweb сообщает, что мужчина, называющий себя Яйцеслав, снимал свои контакты с ганскими женщинами на умные очки Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена). На многих видео он общается с покупательницами в районе торгового центра Accra Mall, некоторых из женщин мужчина приглашал к себе домой и записывал их общение и последующую интимную близость, после чего выкладывал видео в интернет. В целом мужчина выложил ролики, где фигурируют около 40 ганских женщин.

Как пишет телеграм-канал Shot, речь идет о 36-летнем ульяновском блогере Владиславе Люлькове. Он выкладывал видео знакомств на своей странице в YouTube, а записи с сексом — в приватном телеграм-канале с платным доступом. Мужчина позиционирует себя как эксперт в соблазнении женщин и продает курсы по пикапу. На момент публикации основная страница на YouTube и публичный телеграм-канал удалены. 

Действия подозреваемого нарушают закон о кибербезопасности страны. Как отмечает агентство, согласно этому закону, за публикацию откровенных изображений детей или взрослых без полного согласия может грозить до 25 лет тюремного заключения.

Первые результаты расследования показали, что подозреваемый покинул Гану, однако, подчеркивает Сэм Джордж, это «не уменьшает серьезности предполагаемого поведения или обязательства государства в привлечении к ответственности». Он сообщил, что мужчину будут искать, в том числе ганские власти будут работать с Интерполом.

«Мы обратимся к российским властям с просьбой — и именно поэтому я пригласил российского посла — поработать с нашими правоохранительными органами. <...> Мы хотим, чтобы этот джентльмен был доставлен обратно в Гану, чтобы он предстал перед судом по всей строгости нашего законодательства», — сказал Джордж.

Он добавил, что, если мужчина не вернется в Гану, его будут судить заочно. Местные СМИ пишут, что подозреваемый причастен к аналогичным противоправным действиям в Кении.

РБК направил запрос в посольство России в Гане.

Суд арестовал последователя блогера Лесли, обучавшего домогаться девушек
Общество

Директор по коммуникациям, международному сотрудничеству и стратегическому партнерству Управления кибербезопасности Ганы (CSA) Бенджамин Мадугу предположил, что, даже если подозреваемый покинул страну, он мог не возвращаться в Россию. «Возможно, он уехал в другую страну и стал скрываться. Но мы рассмотрим этот вопрос и будем уверены в том, какова ситуация на самом деле и какие действия следует предпринять», — сказал он в интервью Sammy Kay Media (цитата по Ghana Web).

Мадугу также призвал не делиться подобными видео в соцсетях, поскольку за это в Гане также грозит срок — один—три года заключения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Екатерина Постникова
Гана блогеры видеосъемка
Материалы по теме
СК задержал еще одного последователя Алекса Лесли
Общество
Книги Алекса Лесли сняли с продажи после возбуждения уголовного дела
Общество
Суд признал запрещенной информацию с сайтов Алекса Лесли
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Politico узнало, как главы МИД ЕС сорвали встречу с Каллас в Мюнхене Политика, 20:02
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Самолет «Победы» с треснутым стеклом сел в Шереметьево Общество, 19:55
Радиоведущий обвинил Google в краже его голоса ради ИИ Технологии и медиа, 19:38
Bloomberg оценил расходы США на операцию с захватом Мадуро Политика, 19:28
Фицо призвал к прямому диалогу Запада и России ради мира Политика, 19:23
Петросян не заявила самый сложный прыжок. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 19:19
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Гана призвала выдать ей российского блогера из-за тайной съемки женщин Общество, 19:08
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Клуб чемпионата Англии назначил четвертого тренера за сезон Спорт, 18:52
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 18:49
В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения на полеты Политика, 18:47
Умер бывший депутат заксобрания Петербурга Игорь Риммер Общество, 18:36
Военные сбили 123 дрона над Россией за пять часов Политика, 18:32