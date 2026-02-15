Гана призвала выдать ей российского блогера из-за тайной съемки женщин

Власти Ганы намерены попросить Россию об экстрадиции пикап-блогера Яйцеслава, публиковавшего тайно снятые интимные видео. Министр технологий Ганы Сэм Джордж заявил, что пригласил посла России для обсуждения ситуации

Аккра, Гана (Фото: Wirestock Creators / Shutterstock)

В Гане начали расследование в отношении россиянина, который тайно снимал на видео свои сексуальные контакты с местными женщинами, а затем выкладывал их в интернет. Министр технологий Сэм Джордж заявил, что пригласил российского посла в Аккре на встречу для обсуждения ситуации и планирует изложить позицию властей Ганы, передает Би-би-си.

Ghanaweb сообщает, что мужчина, называющий себя Яйцеслав, снимал свои контакты с ганскими женщинами на умные очки Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена). На многих видео он общается с покупательницами в районе торгового центра Accra Mall, некоторых из женщин мужчина приглашал к себе домой и записывал их общение и последующую интимную близость, после чего выкладывал видео в интернет. В целом мужчина выложил ролики, где фигурируют около 40 ганских женщин.

Как пишет телеграм-канал Shot, речь идет о 36-летнем ульяновском блогере Владиславе Люлькове. Он выкладывал видео знакомств на своей странице в YouTube, а записи с сексом — в приватном телеграм-канале с платным доступом. Мужчина позиционирует себя как эксперт в соблазнении женщин и продает курсы по пикапу. На момент публикации основная страница на YouTube и публичный телеграм-канал удалены.

Действия подозреваемого нарушают закон о кибербезопасности страны. Как отмечает агентство, согласно этому закону, за публикацию откровенных изображений детей или взрослых без полного согласия может грозить до 25 лет тюремного заключения.

Первые результаты расследования показали, что подозреваемый покинул Гану, однако, подчеркивает Сэм Джордж, это «не уменьшает серьезности предполагаемого поведения или обязательства государства в привлечении к ответственности». Он сообщил, что мужчину будут искать, в том числе ганские власти будут работать с Интерполом.

«Мы обратимся к российским властям с просьбой — и именно поэтому я пригласил российского посла — поработать с нашими правоохранительными органами. <...> Мы хотим, чтобы этот джентльмен был доставлен обратно в Гану, чтобы он предстал перед судом по всей строгости нашего законодательства», — сказал Джордж.

Он добавил, что, если мужчина не вернется в Гану, его будут судить заочно. Местные СМИ пишут, что подозреваемый причастен к аналогичным противоправным действиям в Кении.

РБК направил запрос в посольство России в Гане.

Директор по коммуникациям, международному сотрудничеству и стратегическому партнерству Управления кибербезопасности Ганы (CSA) Бенджамин Мадугу предположил, что, даже если подозреваемый покинул страну, он мог не возвращаться в Россию. «Возможно, он уехал в другую страну и стал скрываться. Но мы рассмотрим этот вопрос и будем уверены в том, какова ситуация на самом деле и какие действия следует предпринять», — сказал он в интервью Sammy Kay Media (цитата по Ghana Web).

Мадугу также призвал не делиться подобными видео в соцсетях, поскольку за это в Гане также грозит срок — один—три года заключения.