Bloomberg рассказал о «европейском» уровне пессимизма в США

В США растет уровень пессимизма по поводу будущего, показывают последние опросы. Bloomberg среди возможных причин называет большое количество плохих новостей, социальную изоляцию и геополитическую ситуацию

Недавние опросы показывают, что в США растет уровень пессимизма, сообщает Bloomberg.

На этой неделе Gallup опубликовала результаты исследования, в ходе которого у взрослых американцев спросили, какой они видят свою жизнь через пять лет. Доля тех, кто видит себя «процветающим», стала минимальной с 2009 года, когда исследовательская компания начала публиковать такие данные, и впервые составила менее 60% (59,2%).

Планка «процветания» по версии Gallup установлена высоко — 8 баллов или выше по десятибалльной шкале. Однако направление динамики учитывает и другие показатели оптимизма.

Согласно ежегодному исследованию уровня доверия Edelman, проведенному в конце прошлого года, только 21% американцев ожидают, что следующее поколение будет жить лучше. Это падение уровня оптимизма на девять пунктов по сравнению с предыдущим годом. Такой результат ставит США значительно ниже медианного уровня среди исследуемых стран — «на уровень пессимизма, который можно назвать по-настоящему европейским», отмечает Bloomberg.

Кроме того, опрос потребителей об ожиданиях улучшения финансового положения в течение пяти лет, который проводит Мичиганский университет, в октябре 2025-го показал самый низкий результат за всю историю наблюдений.

Агентство приводит несколько теорий, почему растет уровень пессимизма в США. Одна из них заключается в том, что это результат объективных экономических факторов, включая те, что плохо отражаются традиционными показателями, например, неопределенность или страх перед новыми технологиями.

Другое предположение — поглощение слишком большого количества негативных новостей. Третья теория заключается в том, что пессимизм — неизбежный результат социальной изоляции. Также причиной растущего пессимизма среди граждан США может быть геополитическая ситуация, пишет Bloomberg: «американцы мрачно смотрят в свое будущее, потому что они — слабеющая держава на мировой арене».

В материале подчеркивается, что взгляды американцев на экономику и будущее в значительной степени зависят от того, находится ли у власти предпочитаемая ими политическая партия. Так, согласно опросу Gallup, в 2025-м, после возвращения к власти Дональда Трампа, оптимизм демократов упал на 7,6 пункта, а нейтрально настроенных американцев — на 1,5. При этом взгляды республиканцев не стали более оптимистичными по сравнению с предыдущим годом.

«Мы никогда такого не видели. Обычно они как бы нейтрализуют друг друга», — подчеркнул директор по исследованиям в Gallup Дэн Уиттерс.

Bloomberg напоминает об опросе New York Times/Siena о том, какие эмоции у граждан США вызвал прошедший год второго президентского срока Трампа. Те, кто не голосовал за него на выборах, говорили об отвращении и разочаровании, а выбравшие Трампа — об удовлетворении, гордости и счастье. Однако мало кто из респондентов сказал, что вторая администрация Трампа дала им надежду.

При этом исследователь из Брукингского института Кэрол Грэм подчеркивает, что между надеждой и оптимизмом небольшое различие. По ее словам, если оптимизм — это общая вера в том, что все будет хорошо, то надежда — «это убежденность в том, что человек может действовать так, чтобы каким-то образом улучшить ситуацию». Исходя из этого, в материале делается предположение, что американцы ожидают, что в будущем у них будет все меньше и меньше контроля.