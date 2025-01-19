Маск предрек крах Европы из-за повсеместного пессимизма
Если Европа не будет бороться с всеобъемлющим пессимизмом среди своего населения, то это может привести к ее краху, заявил бизнесмен Илон Маск в своей социальной сети X.
«Очень многие люди в Европе лишены надежды на будущее или считают Европу «плохой» в каком-то смысле. Всеобъемлющий пессимизм. Это приведет к концу Европы. Поэтому она должна измениться», — написал он.
Так Маск ответил на свой же пост с призывом «сделать Европу снова великой» (Make Europe Great Again; MEGA). Это отсылка к американскому лозунгу «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again; MAGA), который часто используется избранным президентом США Дональдом Трампом.
Пост бизнесмена появился после такого же сообщения сопредседателя крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, которая является одним из кандидатов на пост канцлера ФРГ. В нем также проводились параллели между программой ее партии и политикой Трампа и Маска. Позднее Вайдель удалила пост с лозунгом.
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