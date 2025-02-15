В Калужской области на территории предприятия возник пожар из-за дрона
В Дзержинском районе Калужской области произошел пожар на территории промышленного предприятия — после падения дрона загорелось одно из строений. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в телеграм-канале.
«На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа. По предварительной информации пострадавших нет», — написал он.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции. В ночь на 15 февраля опасность атаки беспилотников также объявили в Саратовской области.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО отразили воздушную атаку на регион: ночью беспилотники сбили в Ростове-на-Дону, Чертковском, Шолоховском районах. Пострадавших, по предварительным данным, нет, уточнил глава региона.
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