В Калужской области на территории предприятия возник пожар из-за дрона

В Дзержинском районе Калужской области из-за падения дрона загорелось строение на территории промышленного предприятия, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил Шапша

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

В Дзержинском районе Калужской области произошел пожар на территории промышленного предприятия — после падения дрона загорелось одно из строений. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в телеграм-канале.

«На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа. По предварительной информации пострадавших нет», — написал он.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции. В ночь на 15 февраля опасность атаки беспилотников также объявили в Саратовской области.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО отразили воздушную атаку на регион: ночью беспилотники сбили в Ростове-на-Дону, Чертковском, Шолоховском районах. Пострадавших, по предварительным данным, нет, уточнил глава региона.