На Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 в эпицентре произошло в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщает региональное управление МЧС.
Землетрясение началось в 08:48 по местному времени (04:48 мск) в 1,3 км юго-восточнее населенного пункта Старый Бельтир Кош-Агачского района, сказано в сообщении. По сведениям МЧС, толчки ощущались на всей территории Республики Алтай.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 5,7. По его информации, эпицентр находился на глубине 10 км в 27 км к юго-западу от села Кош-Агач, где проживают около 8 тыс. человек.
Подземные толчки также ощущались на территории Казахстана, в Восточно-Казахстанской области, сообщило МЧС республики. Очаг землетрясения находился в России, подтвердили в ведомстве. Средняя расчетная интенсивность составила три балла. Данных о разрушениях и пострадавших в МЧС Казахстана не поступало.
Ранее, 13 февраля, землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Сочи. Землетрясение также случалось в городе в январе: тогда магнитуда составила 3,5, а интенсивность — два балла.
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