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На Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4

МЧС: землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Республике Алтай
Магнитуда составила 6,4, толчки ощущались на всей территории Республики Алтай, а также на территории Казахстана

Землетрясение магнитудой 6,4 в эпицентре произошло в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщает региональное управление МЧС.

Землетрясение началось в 08:48 по местному времени (04:48 мск) в 1,3 км юго-восточнее населенного пункта Старый Бельтир Кош-Агачского района, сказано в сообщении. По сведениям МЧС, толчки ощущались на всей территории Республики Алтай.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 5,7. По его информации, эпицентр находился на глубине 10 км в 27 км к юго-западу от села Кош-Агач, где проживают около 8 тыс. человек.

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4
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Сочи

Подземные толчки также ощущались на территории Казахстана, в Восточно-Казахстанской области, сообщило МЧС республики. Очаг землетрясения находился в России, подтвердили в ведомстве. Средняя расчетная интенсивность составила три балла. Данных о разрушениях и пострадавших в МЧС Казахстана не поступало.

Ранее, 13 февраля, землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Сочи. Землетрясение также случалось в городе в январе: тогда магнитуда составила  3,5, а интенсивность — два балла.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
землетрясение Республика Алтай
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