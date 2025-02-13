Сочи (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС, передает ТАСС.

«На глубине 10 км, на расстоянии 8 км восточнее от села Солохаул в горах, зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью четыре балла», — цитирует агентство сообщение МЧС.

Подземные толчки почувствовали жители микрорайона Макаренко, которые и связались со спасателями, отметило агентство.

В предыдущий раз землетрясение в Сочи случилось 11 января. Его мощность была магнитудой 3,5, а интенсивность — два балла. Очаг находился, предположительно, в Лазаревском районе.

Подземные толчки в Сочи зафиксировали также в конце ноября 2024 года. Тогда МЧС сообщило, что магнитуда колебаний составила 3,3. Землетрясение ощутили в районах Мацеста и Макаренко.

Магнитуду чаще всего оценивают по шкале Рихтера, где минимальное значение — 1, максимальное — 9,5.