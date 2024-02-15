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Летевший в Петербург Superjet запросил экстренную посадку в Шереметьево

ТАСС: Sukhoi Superjet 100 запросил экстренную посадку в Шереметьево
Вылетевший из Москвы самолет доложил об отказе одного из двигателей и запросил срочную посадку, в «Шереметьево» готовятся его принять. Борт уже сделал несколько кругов на севере и юге Подмосковья

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 запросил аварийную посадку в московском аэропорту «Шереметьево», сообщают ТАСС и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

«После взлета экипаж доложил о срабатывании датчика неисправности двигателя и принял решение возвращаться в один из аэропортов», — рассказал собеседник агентства. Канал «112» подтверждает, что у самолета отказал двигатель.

Аэропорт готов принять борт, сообщили «РИА Новости» в «Шереметьево».

РБК обратился в пресс-службу аэропорта Шереметьево.

Речь идет о самолете авиакомпании «Россия», летевшем из Москвы в Санкт-Петербург. Он вылетел из Внуково с опозданием в 47 минут в 10:07, сделал несколько кругов на юго-западе Подмосковья, а затем начал кружить в истринском районе на северо-западе области. В настоящее время борт движется в сторону Шереметьево, следует из данных FlightRadar24.

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
«Шереметьево» экстренная посадка Sukhoi
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