Летевший в Петербург Superjet запросил экстренную посадку в Шереметьево
Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 запросил аварийную посадку в московском аэропорту «Шереметьево», сообщают ТАСС и РЕН ТВ со ссылкой на источники.
«После взлета экипаж доложил о срабатывании датчика неисправности двигателя и принял решение возвращаться в один из аэропортов», — рассказал собеседник агентства. Канал «112» подтверждает, что у самолета отказал двигатель.
Аэропорт готов принять борт, сообщили «РИА Новости» в «Шереметьево».
РБК обратился в пресс-службу аэропорта Шереметьево.
Речь идет о самолете авиакомпании «Россия», летевшем из Москвы в Санкт-Петербург. Он вылетел из Внуково с опозданием в 47 минут в 10:07, сделал несколько кругов на юго-западе Подмосковья, а затем начал кружить в истринском районе на северо-западе области. В настоящее время борт движется в сторону Шереметьево, следует из данных FlightRadar24.
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