В московском аэропорту Шереметьево у пассажира в ручной клади нашли гранату

В Шереметьево у пассажира в ручной клади нашли гранату

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В московском аэропорту Шереметьево у пассажира в ручной клади обнаружили гранату, сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани.

Это случилось около 5:45 мск, когда пассажира досматривали на входе в терминал В, сказал РБК собеседник.

«[Был] оперативно вызван наряд полиции, проинформированы государственные органы. Прибыли взрывотехники Росгвардии, силами сотрудников [службы] безопасности Шереметьево и Росгвардии граната была изъята и обезврежена», — сообщил он.

Нарушителя передали сотрудникам полиции.

«На работу аэропорта Шереметьево данный инцидент не оказал влияния, продолжается стабильное обслуживание багажа и пассажиров в стандартном режиме», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщают телеграм-каналы Mash и SHOT, найденная граната Ф-1 была боевой. Ее изъяли у пассажира рейса в Оренбург. SHOT передает, что мужчину ранее судили за кражу.

«РИА Новости» пишет со ссылкой на представителя экстренных служб, что речь идет о муляже.

В начале января в подмосковном городе Домодедово задержали мужчину, который бросил гранату в кафе во время ссоры с другими посетителями. В результате, по данным СК, пострадали двое мужчин, их госпитализировали. В отношении нападавшего возбудили дело о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК), ему грозит до 15 лет лишения свободы.