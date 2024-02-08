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Военная операция на Украине ,  
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Юристы оценили проект о возрасте контрактников и мобилизованных

Юристы оценили проект о едином пределе возраста контрактников и мобилизованных
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минобороны стремится унифицировать предельный возраст для контрактников и мобилизованных путем принятия соответствующего законопроекта, так как сейчас норма для них различается в зависимости от даты поступления на службу, заявили опрошенные РБК юристы.

По мнению юриста Андрея Сергеева, законопроект нацелен на приведение предельного возраста к единой норме. «Сейчас есть разночтения для тех, кто был до даты [24 июня 2023 года] мобилизован или заключил контракт и после соответствующей даты. И действительно не совсем правильно, если для одних лиц действуют одни предельные возраста, для других лиц другие», — сказал он РБК.

Другой юрист, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский отметил, что официально предельный возраст нахождения на военной службе для мобилизованных не установлен законодательством, «и может гипотетически достигать и 80 лет, и 90 лет».

Для контрактников и мобилизованных предложили единый предельный возраст
Политика
Фото:Наталья Чернохатова / Octagon.Media / ТАСС

«Предлагаемым Минобороны России законопроектом этот формальный правовой пробел предлагается закрыть. Таким образом, в случае внесения законопроекта в Госдуму и его принятия предельный возраст мобилизованных лиц предлагается закрепить по аналогии с предельным возрастом нахождения на службе контрактников — максимум 70 лет», — сказал юрист.

Он допустил, что предложение связано с «рутинной нормотворческой работой» Минобороны. «Для мобилизованных лиц внешне это может выглядеть как закрепление их правовых гарантий, а также как устранение неясностей в законодательстве для исключения подобных частных случаев на практике», — заключил Семеновский.

Минобороны 8 февраля представило законопроект, которым предложило установить единый предельный возраст в период мобилизации для высших офицеров до 70 лет, для остальных — 65. Речь идет контрактниках и мобилизованных, поступивших на службу до 24 июня 2023 года.

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В ведомстве пояснили, что действующее законодательство устанавливает предельный возраст в период мобилизации только для тех военнослужащих, кто заключил контракт после 24 июня 2023 года (с началом действия закона). Однако документ не определяет верхние возрастные планки для поступивших на службу до этой даты. Новым законопроектом предлагается устранить разночтение, распространив норму на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

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