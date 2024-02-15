Врио главы тамбовского Минздрава уволили после скандала с полицейскими

Телеграм-канал Baza накануне опубликовал видео, на котором Овчинников, остановленный полицейскими по подозрению в незаконной охоте, угрожает представителям закона «большими проблемами». Минздрав объявил об увольнении чиновника

Алексей Овчинников (Фото: Страница Алексея Овчинникова о "ВКонтакте")

Временно исполняющий обязанности главы минздрава Тамбовской области Алексей Овчинников уволился после угроз сотрудникам ГАИ, которые остановили его автомобиль по подозрению в незаконной охоте, сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте».

«Считаю нужным заявить, что, посмотрев опубликованное сегодня видео, сделанное камерами полицейских, я признаю, что был неправ. Я повысил голос и разговаривал в неподобающем тоне. Мне стыдно. Я прошу извинения у всех, кто меня знает, у моих коллег и сотрудников. Отдельно хочу извиниться перед сотрудниками полиции, с которыми я вел себя неподобающе, в ряде случаев используя ненормативную лексику», — приводятся слова Овчинникова в сообщении.

Вместе с этим чиновник подчеркнул, что незаконной охотой он не занимался. Причиной грубого поведения он назвал резкое ухудшение самочувствия из-за многочасового нахождения в отделении полиции и якобы грубого обращения с ним сотрудников.

В УМВД России по Тамбовской области в начале этой недели сообщили, что в минувшие выходные сотрудники ГАИ остановили в Первомайском округе два легковых автомобиля, в салоне которых обнаружили множественные фрагменты туш косуль и инструменты для их разделывания. Госавтоинспекторы изъяли также охотничий карабин, принадлежавший пассажиру одной из машин. В ведомстве подчеркнули, что, согласно федеральному закону об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, срок разрешения охоты на копытных животных истек в январе.

В связи с этим УМВД возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба (ч. 1 ст. 258 УК, максимальное наказание — два года лишения свободы). В МВД не раскрыли информацию о людях, находившихся в остановленных автомобилях, подчеркнув, что в данный момент устанавливают причастных к незаконной охоте.

Телеграм-канал Baza накануне опубликовал видео, на котором Овчинников, которого и остановили полицейские, угрожает представителям закона «приездом прокурора» и «большими проблемами». При этом врио министра не стеснялся в выражениях. На следующий день, как отмечает Baza, оперативники обследовали территорию охотничьей базы в Первомайском районе области и нашли останки как минимум трех косуль и следы снегохода.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн после публикации видео заявил, что министру «теперь придется понимать, что он неминуемо станет «экс». «Такое наглое, с чувством вседозволенности, поведение порочит честь всех представителей власти, в том числе и мою. Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с людьми, которые: а) грубо нарушают законы РФ; б) машут ксивами — я думал такие уже давно перевелись на Руси; в) ну и вообще, давайте скажем честно, с людьми невоспитанными и неприятными», — пояснил чиновник.