Голодец заявила о планах достигнуть «нормальной ситуации» с бедностью

Повышение уровня оплаты труда и пенсий, а также поддержка семей с детьми позволят за три года снизить бедность в стране до 7%. Это позволит перейти к «абсолютно нормальной ситуации», рассказала вице-премьер Ольга Голодец

Ольга Голодец (Фото: Михаил Мордасов для РБК)

Власти планируют сократить бедность до «естественного фона» — до уровня 7% от численности населения России, заявила в интервью телеканалу РБК зампред правительства Ольга Голодец. По ее словам, в течение трех лет власти смогут обеспечить переход к «абсолютно нормальной ситуации» в вопросах бедности и «преодолеть тот пик, который мы пережили с 2014 года».

«Но сегодня, конечно, уровень бедности у нас составляет 13,3%. И эти семьи, которые совершенно незаслуженно попали в число бедных, мы их должны в кратчайший промежуток времени вывести из этого состояния», — сказала вице-премьер.

По словам Голодец, для снижения бедности в стране необходимо усилить поддержку семей с детьми, повысить уровень оплаты труда, а также уровень пенсий до двух с половиной прожиточных минимумов, это около 25 тыс. руб.

По данным Росстата, в 2016 году в России жили 19,6 млн человек, доходы которых были ниже величины прожиточного минимума, это 13,4% населения. С 1992 по 2013 год доля бедных в общем населении снижалась с 33,5 до 10,8%, но в последующие годы стала расти обратно.

В России живут миллионы человек, которые получают зарплаты ниже уровня прожиточного минимума и, таким образом, оказываются за чертой бедности, рассказывала Голодец в прошлом году. «Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные», — подчеркивала она. На тот момент прожиточный минимум составлял около 10 тыс. руб. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин позже говорил, что около 60% бедных живут в семьях с детьми. По его словам, родители часто работают неполный рабочий день, чтобы иметь возможность ухаживать за ребенком, забирать его из школы.