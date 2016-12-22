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Депутаты предложили ужесточить антинаркотические законы
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Депутаты предложили ужесточить антинаркотические законы
Общество, 15 фев, 07:02
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Депутаты предложили ужесточить антинаркотические законы
Депутаты подготовят новые поправки в антинаркотическое законодательство. Изменения коснутся законов «О СМИ» и «О рекламе»
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Государственной думе намерены разработать законопроект о противодействии рекламе наркотических веществ в социальных сетях, а также о запрете пропаганды новых наркотиков. Об этом говорится в проекте рекомендаций думского комитета по безопасности и противодействию коррупции (РБК с ними ознакомился) к расширенному заседанию комитета, которое состоится в четверг, 15 февраля. Подлинность документа подтвердили два собеседника в нижней палате.

«В последнее время граждане и организации в своих обращениях все чаще поднимают проблему пропаганды наркотических и психотропных веществ в сети интернет, в том числе в виде всплывающей рекламы при просмотре материалов на видеохостинге YouTube», — отмечается в документе.

Как пояснил РБК глава комитета Василий Пискарев («Единая Россия»), пока текст законопроекта не написан. «Возможные меры комитет будет сейчас прорабатывать с представителями правоохранительных органов и экспертами», — сказал он. Поправки, по его словам, могут потребоваться в законы «О рекламе» и «О средствах массовой информации», чтобы оперативно пресекать любую рекламу новых, потенциально опасных психоактивных веществ и наркосодержащих растений.

«Реклама наркотических веществ, естественно, законом запрещена. Но правоохранители регулярно фиксируют появление новых химических соединений — солей, курительных смесей, психоактивных препаратов, которые преступники пытаются продавать под видом безобидных веществ», — отметил Пискарев. Он считает «особенно опасным, что в группу риска попадают дети и подростки, которые сталкиваются с рекламой этих веществ в интернете».

По действующему Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), «пропаганда наркотических веществ, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства и их частей» наказывается штрафом до 1 млн руб., а для иностранных граждан — арестом на 15 суток с последующим выдворением за пределы России. Уголовный кодекс (ст. 230) предусматривает за «склонение к потреблению наркотических средств» лишение свободы от трех до пяти лет, а за вовлечение несовершеннолетнего — до 20 лет тюрьмы.

Осенью 2017 года ужесточить антинаркотическое законодательство, особенно в части ограничения пропаганды в интернете, призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Необходимо добиваться ужесточения ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ», — сказал он.

Автор: Вера Холмогорова.
Теги: наркотики , Госдума
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