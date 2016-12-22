Володин призвал ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в соцсетях

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточение наказания за пропаганду наркотических и психотропных веществ, в том числе в интернете и социальных сетях. Об этом он заявил, выступая на международной конференции «Парламентарии против наркотиков», которая проходит 4 декабря в Госдуме, сообщает корреспондент РБК.

«Необходимо добиваться ужесточения ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. В век развития цифровой экономики нам особенно важны наши совместные действия для предотвращения наркопропаганды и распространения наркотиков через интернет и социальные сети», — сказал он.

По мнению Володина, также необходимо «сформировать в обществе устойчивое неприятие не только самого наркотика, но и всей выстроенной вокруг него субкультуры».

В конференции «Парламентарии против наркотиков» принимают участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, председатели парламентов Индонезии, Ирана, Пакистана, Узбекистана и Эквадора, руководители фракций Госдумы, вице-спикеры парламентов Азербайджана, Афганистана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Гвинеи, Казахстана, Кореи, Мексики, Сербии, Словении, Таджикистана и Филиппин, представители зарубежных и российских НКО.

В конце ноября на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает запрещение пропаганды «криминальных субкультур» в СМИ и соцсетях. В документе речь идет и о разрешении Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать ресурсы, где пропагандируется информация «о социокультурных ценностях криминального мира» и привлекательность «криминального образа поведения». В частности, это касается неформального молодежного сообщества «А.У.Е.» (арестантский уклад един), паблики которого есть «ВКонтакте» и «Одноклассниках».