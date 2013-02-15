NASA: Российский метеорит и пролетевший астероид никак не связаны

Метеорит, упавший в Челябинской области, и астероид 2012 DA14 никак между собой не связаны. Об этом говорится в специальном заявлении NASA, опубликованном на сайте агентства.

Фото: NASA

Согласно данным ученых NASA, траектории двух небесных тел полностью отличны друг от друга, что позволяет сделать вывод о том, что эти объекты абсолютно не связаны между собой. Российский метеорит прошел с севера на юг. Траектория же астероида DA14 прошла в противоположном направлении, с юга на север, говорится в сообщении агентства.

Астероид DA14 приблизительно в полночь по московскому времени сблизится с Землей на расстояние 27 тыс. км. Это самое близкое расстояние, на которое такой большой астероид когда-либо приближался к Земле. Напомним, его предположительная масса - 130 тыс. тонн.

Ученые NASA заявили, что в случае столкновении астероида с планетой, он сможет уничтожить целый город. Специалисты подсчитали, что эффект от такого столкновения был бы в 1000 раз сильнее эффекта от атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Впрочем, специалисты космического агентства исключают вероятность столкновения. Но все же считают необходимым изучить летящий космический объект.