Старейшим жителем планеты может стать 120-летняя израильтянка

Самым старым человеком на земле может стать жительница Израиля, если удастся доказать, что она действительно родилась 120 лет назад. На данный момент долгожителем-рекордсменом является 114-летняя Эдна Паркер (Edna Parker) из Шэлбивилля, штат Индиана. Коренная израильтянка Мэриам Амаш (Mariam Amash) может отнять у нее этот титул.

Престарелая израильтянка, проживающая в небольшой деревушке Джиср а-Джарка, попала в поле зрения властей после того, как подала заявление на новый паспорт взамен утерянного. На настоящий момент специалисты проверяют подлинность слов Мэриам, однако по сведениям представительницы Министерства внутренних дел Израиля, рождения Мэриам в деревенских архивах действительно приходится на 1888 год.

"Мы просто не совсем уверены, что эти записи верны", - сказали в министерстве, имея в виду то, что запись даты рождения Мэриам была сделана турецкими властями во времена, когда этот регион принадлежал Турции.

Престарелая израильтянка за многие годы своей жизни успела оставить после себя огромное потомство. По словам ее родственников, у нее 10 сыновей и одна дочь (которая разменяла уже девятый десяток), около 120 внуков, 250 правнуков и 20 праправнуков. Члены семьи Мэриам также утверждают, что в свои годы она является "здоровой, активной женщиной, которая каждый день гуляет и выпивает стакан оливкового масла".

"Ее дом всегда полон гостей, люди любят приходить к ней. Она рассказывает нам о давних временах, ведь она знает историю с турецких времен", - говорит одна из ее внучек.

По словам Амарилис Эспинозы (Amarilis Espinoza), представительницы Книги рекордов Геннесса в Лондоне, чтобы попасть в Книгу, Мэриэм придется предоставить множество официальных документов, включая сертификат о рождении и смерти ее супруга, детей, а также школьные сертификаты и медицинские карты. "Должна пройти долгая документация, прежде чем мы сможем назвать нового "самого старого человека на планете", - добавила Амарилис.