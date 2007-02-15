Виктор и Елена Батурины подписали мировое соглашение

Судебный процесс между президентом компании "Интеко", супругой мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и ее братом Виктором Батуриным закончился подписанием мирового соглашения, сообщает телеканал "Вести". Подробности соглашения не приводятся.

В настоящее время несколько российских судов, в том числе Арбитражный, рассматривают иски по взаимным претензиям между Виктором и Еленой Батуриными, касающимся совместного ведения бизнеса. Последним судебным решением стал отказ Тверского суда г.Москвы удовлетворить иск В.Батурина о восстановлении его на работе в "Интеко" и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска.

Суд счел доказательства, приведенные истцом, недостаточными для удовлетворения искового заявления. По окончании заседания адвокаты В.Батурина заявили о его намерении обжаловать данное решение в Мосгорсуде.

В свою очередь адвокат Евгений Филитович, защищавший интересы "Интеко", отметил, что иск признан необоснованным по существу с учетом того факта, что увольнение было произведено в декабре 2005г. по инициативе и волеизъявлению работника, в полном соответствии с нормами трудового законодательства. "Поэтому в данном случае процессуальный аргумент о пропущенном сроке давности просто самый простой и очевидный", - говорит он. Кроме того, по его словам, ответчиком (компанией "Интеко") были дополнительно представлены суду все документы, подтверждающие законность процедуры увольнения. Финансовые требования, как и признал суд, также незаконны. "С Виктором Батуриным был произведен полный расчет, согласно действующему законодательству", - заключил Е.Филитович.

В ЗАО "Интеко", которое занимается производством изделий из пластмасс, строительным и сельскохозяйственным бизнесом, В.Батурин работал с 1999г. в должности вице-президента. В январе 2006г. было распространено заявление Е.Батуриной о том, что ее брат решил покинуть свой пост в конце декабря 2005г. О причинах конфликта между братом и сестрой до сих пор нет никакой официальной информации.

В своем исковом заявлении бывший вице-президент "Интеко" указал, что узнал о своем увольнении из сообщений СМИ. Кроме того, из заявления следует, что с января прошлого года он был лишен возможности работать в своем кабинете, его пропуск в здание офиса был аннулирован, а охрана отказывалась его впускать, ссылаясь на соответствующее распоряжение президента компании.

В качестве компенсации компания "Интеко", по расчетам В.Батурина, должна ему 3 млрд 461 млн руб. Также истец требовал выплатить ему заработную плату за 12 месяцев 2005г. - 3 млрд 973 млн 932 тыс. 37 руб., при этом он оценивает свою среднюю зарплату в 331 млн 16 тыс. руб. в месяц. Кроме того, в заявлении сказано, что В.Батурин, работая в ЗАО "Интеко", не использовал 217 дней отпуска и требует выплатить в качестве компенсации 2 млрд 494 млн руб.