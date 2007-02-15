Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,22 56,57 EUR Нал. 70,41 69,65 USD Бирж. 56,85 +0,19 EUR Бирж. 69,97 +0,22 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9754,70 +540,90 MOEX 2320,50 +0,38% RTS 1285,96 +0,03% Brent 65,14 -0,53% DJIA 25409,69 +0,29% Nasdaq 7586,07 +0,33% FTSE 7217,88 -0,09%
Виктор и Елена Батурины подписали мировое соглашение
Лента новостей
Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество
Виктор и Елена Батурины подписали мировое соглашение
Общество, 15 фев 2007, 22:55
0
Виктор и Елена Батурины подписали мировое соглашение
Судебный процесс между президентом компании "Интеко", супругой мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и ее братом Виктором Батуриным закончился подписанием мирового соглашения, сообщает телеканал "Вести". Подробности соглашения не приводятся.

В настоящее время несколько российских судов, в том числе Арбитражный, рассматривают иски по взаимным претензиям между Виктором и Еленой Батуриными, касающимся совместного ведения бизнеса. Последним судебным решением стал отказ Тверского суда г.Москвы удовлетворить иск В.Батурина о восстановлении его на работе в "Интеко" и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска.

Суд счел доказательства, приведенные истцом, недостаточными для удовлетворения искового заявления. По окончании заседания адвокаты В.Батурина заявили о его намерении обжаловать данное решение в Мосгорсуде.

В свою очередь адвокат Евгений Филитович, защищавший интересы "Интеко", отметил, что иск признан необоснованным по существу с учетом того факта, что увольнение было произведено в декабре 2005г. по инициативе и волеизъявлению работника, в полном соответствии с нормами трудового законодательства. "Поэтому в данном случае процессуальный аргумент о пропущенном сроке давности просто самый простой и очевидный", - говорит он. Кроме того, по его словам, ответчиком (компанией "Интеко") были дополнительно представлены суду все документы, подтверждающие законность процедуры увольнения. Финансовые требования, как и признал суд, также незаконны. "С Виктором Батуриным был произведен полный расчет, согласно действующему законодательству", - заключил Е.Филитович.

В ЗАО "Интеко", которое занимается производством изделий из пластмасс, строительным и сельскохозяйственным бизнесом, В.Батурин работал с 1999г. в должности вице-президента. В январе 2006г. было распространено заявление Е.Батуриной о том, что ее брат решил покинуть свой пост в конце декабря 2005г. О причинах конфликта между братом и сестрой до сих пор нет никакой официальной информации.

В своем исковом заявлении бывший вице-президент "Интеко" указал, что узнал о своем увольнении из сообщений СМИ. Кроме того, из заявления следует, что с января прошлого года он был лишен возможности работать в своем кабинете, его пропуск в здание офиса был аннулирован, а охрана отказывалась его впускать, ссылаясь на соответствующее распоряжение президента компании.

В качестве компенсации компания "Интеко", по расчетам В.Батурина, должна ему 3 млрд 461 млн руб. Также истец требовал выплатить ему заработную плату за 12 месяцев 2005г. - 3 млрд 973 млн 932 тыс. 37 руб., при этом он оценивает свою среднюю зарплату в 331 млн 16 тыс. руб. в месяц. Кроме того, в заявлении сказано, что В.Батурин, работая в ЗАО "Интеко", не использовал 217 дней отпуска и требует выплатить в качестве компенсации 2 млрд 494 млн руб.

Теги: Батурин , Батурина Елена Николаевна , Лужков Юрий Михайлович , мировое соглашение , мэр Москвы ...
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Суд отказал В.Батурину в удовлетворении иска к "Интеко" Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.